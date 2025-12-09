Machado, annullata conferenza stampa per Nobel Pace a Oslo

La conferenza stampa prevista per oggi della leader dell’opposizione venezuelana e vincitrice del Premio Nobel per la Pace, María Corina Machado, è stata annullata dopo un ritardo di diverse ore, a sole 24 ore dalla cerimonia di premiazione a Oslo.

Machado, apparsa in pubblico l’ultima volta 11 mesi fa, avrebbe dovuto partecipare alla tradizionale conferenza stampa dei premiati il giorno prima della cerimonia ufficiale. Tuttavia, l’evento previsto a mezzogiorno è stato rimandato senza spiegazioni, fino a quando l’Istituto Nobel norvegese ha comunicato, tre ore dopo l’orario previsto, che “non si terrà oggi.” “María Corina Machado stessa ha raccontato in varie interviste quanto sarà impegnativo il viaggio verso Oslo“, ha spiegato l’istituto in una email.

“Al momento non possiamo fornire ulteriori informazioni su quando e come arriverà per la cerimonia del Premio Nobel per la Pace”. Non è stato chiarito se la conferenza stampa sarà recuperata in un secondo momento. La 58enne è stata premiata per il suo impegno nella lotta per una transizione democratica in Venezuela. Annunciata il 10 ottobre, la sua vittoria è stata descritta come quella di una donna “che mantiene viva la fiamma della democrazia in mezzo a un’oscurità crescente”.