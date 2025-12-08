Terremoto in Spagna, magnitudo di 4.0: il sisma avvertito nei Paesi Baschi

Un terremoto ha colpito Álava, nei Paesi Baschi, in Spagna, nella notte. L’Instituto Geográfico Nacional (Ign) ha registrato un sisma di magnitudo 4 nelle prime ore di questa mattina, con epicentro nella città di Iruña de Oca (Álava) a una profondità di cinque chilometri, dieci minuti dopo mezzanotte, ma è stato avvertito anche in altre zone, come a Vitoria-Gasteiz, capoluogo della provincia di Álava, situata a 21 chilometri da Iruña de Oca. Il sindaco di quest’ultima cittadina, Miguel Ángel Montes, ha visitato i cinque villaggi che compongono il Comune dopo la scossa per verificare personalmente che non ci fossero danni. “Due scosse molto forti, come due esplosioni”, hanno raccontato alcuni residenti, secondo quanto riferiscono i media spagnoli.