Cremlino: “La strategia degli Usa sull’Europa è in linea con la visione di Mosca”

Il Cremlino ha definito il nuovo documento sulla strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti in gran parte coerente con la visione di Mosca e come una possibile garanzia per un lavoro costruttivo sull’Ucraina. A comunicarlo è stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in dichiarazioni rilanciate dall’agenzia russa Tass.

“Le modifiche che stiamo vedendo, direi, sono in gran parte coerenti con la nostra visione e forse possiamo sperare che questo possa essere una modesta garanzia che potremo continuare in modo costruttivo il nostro lavoro congiunto per trovare una soluzione pacifica in Ucraina”, ha dichiarato Peskov.

Il portavoce ha sottolineato come il nuovo documento rappresenti un possibile punto di svolta diplomatico, permettendo a Russia e Stati Uniti di proseguire il dialogo sul conflitto ucraino.

L’annuncio arriva in un contesto di tensioni internazionali, con Mosca e Washington impegnate in una delicata fase di confronto sui dossier di sicurezza globale e sulle modalità di gestione del conflitto in Ucraina.