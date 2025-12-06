Regno Unito, crumble e crema pasticcera contro i Gioielli della Corona: chiusa la Torre di Londra

Una parte della Torre di Londra è stata chiusa in seguito a segnalazioni di danneggiamenti dolosi a una teca contenente la Corona Imperiale, parte dei Gioielli della Corona. La polizia ha reso noto che quattro manifestanti sono stati arrestati in seguito all’incidente, avvenuto poco prima delle 10 di questa mattina. Le riprese sul luogo mostrano un dimostrante che estrae da un sacchetto un grande vassoio di alluminio pieno di crumble e lo lancia contro la teca. Nel frattempo, si vede un altro manifestante versare una vaschetta di crema pasticcera sulla teca. Lo riporta Sky News. “Gli agenti hanno collaborato a stretto contatto con la polizia della City di Londra e con gli addetti alla sicurezza e quattro persone sono state arrestate con l’accusa di danneggiamento. Sono state messe in custodia cautelare”, ha reso noto la polizia, “la Torre è stata chiusa al pubblico mentre proseguono le indagini della polizia”. In seguito è stato comunicato che solo la Jewel House della Torre è stata chiusa al pubblico mentre le indagini proseguivano.

La corona imperiale è costruita su una montatura in oro, con montature in argento che ospitano 2868 diamanti, 269 perle, 17 zaffiri e 11 smeraldi. Dotate di un cappuccio di velluto viola e di una fascia di ermellino, alcune di queste pietre sono famose di per sé, come lo ‘Zaffiro Stuart’ e il ‘Rubino del Principe Nero’. Fu originariamente realizzato per re Giorgio VI nel 1937, ma viene ancora utilizzato per i principali eventi reali, tra cui l’annuale cerimonia di apertura del Parlamento. Fa parte dei Gioielli della Corona, una collezione inestimabile che comprende sfere, scettri e corone, ed è considerato il più famoso tesoro della nazione.

Chi sono i fermati

I manifestanti fermati con l’accusa di danneggiamento criminale fanno parte del gruppo chiamato Take Back Power. Hanno scelto due alimenti tipici dei dessert britannici, crumble di mele e crema pasticcera, per prendere di mira la corona imperiale indossata da re Carlo III durante la sua incoronazione nel 2023. Il gruppo, che sostiene l’istituzione di un’assemblea permanente dei cittadini e vuole tassare le grandi ricchezze accumulate, ha riferito che due dei suoi membri hanno lanciato il cibo e altri due sono stati arrestati e portati in “custodia”. Dopo l’intervento di un dipendente della Torre che ha chiesto aiuto via radio, i due manifestanti hanno srotolato un cartello con la scritta: “La democrazia è crollata. Tassate i ricchi”.