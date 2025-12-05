Germania, come funziona la riforma del servizio militare

Il Bundestag ha approvato la legge che ridefinisce il servizio militare in Germania, con l’obiettivo di rafforzare la Bundeswehr e ricostruire un sistema di registrazione e selezione. Il piano punta a portare le forze armate dagli attuali 183.000 a 270.000 soldati attivi entro il 2035, affiancati da 200.000 riservisti. La riforma introduce un nuovo modello di leva su base volontaria, sostenuto da una procedura di registrazione obbligatoria per gli uomini e facoltativa per le donne. Del ritorno al servizio militare obbligatorio se n’era parlato anche in Italia con una proposta della Lega ma è tornato a essere un argomento di attualità dopo le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto che hanno scatenato numerose proteste. Ecco come funzionerà la nuova leva in Germania.

L’approvazione in parlamento

Il Bundestag ha approvato il disegno di legge della coalizione Cdu-Csu e Spd per l’introduzione di un nuovo servizio militare. In totale, sono stati espressi 323 voti favorevoli, 272 contrari e 1 astensione. Il disegno di legge è quindi adottato. La legge è stata sostenuta dai parlamentari dei partiti della coalizione. I Verdi, Die Linke e l’AfD avevano già annunciato in anticipo che avrebbero respinto il progetto.

JUST IN: Germany’s parliament has approved a new military service model. From 2027, all 18 year-old males must report for inspection. Military service remains voluntary but if the required number of recruits is not met, a so-called ‘needs-based conscription’ could apply. pic.twitter.com/ZFmnp1GKRT — DW Politics (@dw_politics) December 5, 2025

Questionario iniziale

Dal prossimo anno tutti i giovani nati dal 2008 in poi – circa 680.000 persone tra uomini e donne – riceveranno un questionario digitale con domande su salute, caratteristiche fisiche e disponibilità a servire (“Vuoi prestare servizio?”, “Qual è il tuo livello di forma fisica?”). Gli uomini saranno obbligati a rispondere, mentre per le donne la compilazione resterà volontaria. La raccolta dei dati servirà a identificare i potenziali candidati al servizio militare o civile, in vista della successiva fase di selezione.

La visita di idoneità

La visita di leva, denominata Musterung, partirà in modo graduale dal 1° gennaio e diventerà obbligatoria per tutti gli uomini di un’intera coorte a partire dal 1° luglio 2027. L’esame comprende controlli medici, test fisici, valutazione psicologica e colloqui sulle attitudini personali. Il ministero della Difesa prevede di aprire 24 nuovi centri di selezione entro il 2026, situati soprattutto nei centri urbani. L’obiettivo è completare il percorso di visite e valutazioni in un solo giorno. Al termine della visita, ogni candidato riceverà un giudizio di idoneità, suddiviso in cinque livelli: idoneo e pienamente impiegabile; idoneo con limitazioni; idoneo con limitazioni significative; temporaneamente non idoneo; non idoneo. Il giudizio non stabilisce solo se il candidato può servire nelle forze armate, ma anche in quali ruoli, compresi settori come protezione civile o servizi di emergenza.

‘Be my guest’.



Germany’s Defense Minister welcomed planned protests from students who are opposed to his new military service plans. The plans would see all 18-year-old men mustered each year. pic.twitter.com/QOqP0stEVG — DW Politics (@dw_politics) December 5, 2025

Età coinvolte e base costituzionale in Germania

L’obbligo riguarda solo i nati dal 2008 in poi, poiché le nuove norme non si applicano ai gruppi di età precedenti già esclusi dal sistema di coscrizione sospeso nel 2011. La Costituzione tedesca consente attualmente di obbligare solo gli uomini alla visita di leva e a eventuali richiami: per estendere l’obbligo anche alle donne servirebbe una modifica costituzionale, con una maggioranza dei due terzi in Bundestag e Bundesrat.

Reclutamento e numeri attesi

Il ministro della Difesa, Boris Pistorius, prevede che ogni anno saranno chiamati alla visita circa 300.000 giovani uomini. Le aspettative del governo sono di raggiungere: 20.000 volontari già dal prossimo anno (oggi sono circa 12.000); 23.000 nel 2027; 38.000 entro il 2030, pari a circa un ottavo di ogni coorte maschile. Il ministro dovrà riferire al Parlamento ogni sei mesi sull’andamento del reclutamento.

Durata e incentivi economici

Il servizio volontario durerà almeno sei mesi, con possibilità di estensione. La paga base salirà da circa 1.800 a 2.600 euro lordi al mese (circa 2.300 netti). Sono previsti vantaggi aggiuntivi per chi rimane più a lungo: rimborso fino a 3.500 euro per la patente di guida B (auto) o 5.000 euro per la patente C (camion); vitto e alloggio gratuiti; viaggi in treno gratuiti in uniforme. Il servizio dovrà essere svolto, quando possibile, vicino alla residenza del volontario.

Cosa succede se i volontari non bastano

Se il numero di volontari non sarà sufficiente, il Bundestag potrà attivare una “leva obbligatoria in caso di necessità”. In questo scenario la coscrizione sospesa nel 2011 verrebbe riattivata, con un sistema a lotteria che stabilisce quali idonei dovranno essere effettivamente richiamati. Rimarrebbe possibile dichiarare obiezione di coscienza, con conseguente obbligo di svolgere un servizio civile sostitutivo, che potrebbe così essere reintrodotto.

Infrastrutture e capacità delle caserme in Germania

La Bundeswehr non dispone attualmente di strutture sufficienti per un aumento significativo degli effettivi. Per questo il governo prevede la costruzione di oltre 270 nuovi edifici entro il 2031, con moduli prefabbricati e un investimento stimato di 3,5 miliardi di euro.

Limiti di età per arruolarsi

L’arruolamento è possibile anche oltre i 40 anni, e in alcuni casi fino a 50 anni, soprattutto per ruoli civili o tecnici all’interno della Bundeswehr. I limiti variano a seconda del grado di impegno fisico richiesto: più elevata è la richiesta fisica, più bassa l’età massima consentita.