venerdì 5 dicembre 2025

Francia, droni sorvolano base sottomarini nucleari: artiglieria apre il fuoco

Un sottomarino nucleare alla base di Ile Longue in Francia (foto Ap/Francois Mori)
LaPresse
È successo giovedì sera alla base di Ile Longue, nella rada di Brest

In Francia, cinque droni hanno sorvolato giovedì sera la base sottomarina di Ile Longue, nella rada di Brest, che ospita i sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare della dissuasione nucleare francese. Lo ha comunicato la gendarmeria locale, come riportano i media francesi, aggiungendo che è stato attivato un dispositivo di difesa e ricerca dei velivoli. Secondo la stessa fonte, il battaglione di artiglieria marittima che assicura la protezione della base ha aperto il fuoco contro i droni. Il sito è protetto da 120 gendarmi della marina in coordinamento con i fucilieri.

