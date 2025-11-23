Olanda, droni nei pressi dell'aeroporto di Eindhoven: stop ai voli per ore

“Sono stati avvistati diversi droni presso l’aeroporto di Eindhoven. Il traffico aereo civile e militare è stato quindi sospeso“. Lo annuncia il ministro della Difesa olandese, Ruben Brekelmans, in un post su X. “I mezzi anti-drone della Difesa sono pronti a intervenire. Anche la polizia e la KMar sono sul posto. Sono in corso ulteriori indagini e interverremo ove necessario”, aggiunge. Qualche ora più tardi l’aggiornamento: “Il traffico aereo all’aeroporto di Eindhoven è appena ripreso. Il ministero della Difesa ha adottato delle misure, ma per motivi di sicurezza non può ancora fornire ulteriori informazioni sulle modalità”. Lo comunica su X il ministro della Difesa olandese, Ruben Brekelmans. “L’interruzione del traffico aereo causata dai droni è inaccettabile. Pertanto stiamo intervenendo per contrastare questo fenomeno”, ha aggiunto.