Algeria condanna a 7 anni il giornalista francese Christophe Gleizes. Macron: “Profondamente preoccupato”

La Corte d’appello di Tizi Ouzo, in Algeria, ha confermato ieri la condanna a sette anni di reclusione per il giornalista sportivo francese Christophe Gleizes, 36 anni, accusato di “apologia del terrorismo“. Il miglioramento delle relazioni franco-algerine e il rilascio, il mese scorso, dello scrittore franco-algerino Boualem Sansal hanno alimentato le speranze per l’appello di Gleizes. Ora, l’unica possibilità per lo scrittore sportivo di essere rilasciato è ottenere la grazia dal presidente algerino Abdelmadjid Tebboune.

Le journaliste français Christophe Gleizes, emprisonné en Algérie, a vu sa peine de sept ans de prison confirmée en appel, ce mercredi 3 décembre.https://t.co/Dtu79kvldz pic.twitter.com/3D9lX5CAps — RMC Sport (@RMCsport) December 3, 2025

La condanna di Gleizes

Gleizes era stato condannato sei mesi fa per un’intervista a un dirigente calcistico accusato di legami con un movimento separatista vietato. È stato condannato per aver violato le leggi antiterrorismo algerine e per possesso di pubblicazioni a scopo propagandistico. Un portavoce del ministero degli Esteri francese ha dichiarato in un comunicato di deplorare il rigetto dell’appello di Gleizes e ha chiesto il suo rilascio. “La Francia ribadisce il suo attaccamento alla libertà di stampa in tutto il mondo”, ha affermato.

#Algérie | La France regrette vivement la confirmation de la condamnation en appel du journaliste français Christophe Gleizes à une peine de sept ans de prison ferme.

➡️ https://t.co/rTLIYi9d9f pic.twitter.com/iLNMU54Kt5 — France Diplomatie 🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) December 3, 2025

Macron: “Profonda preoccupazione per condanna Gleizes”

Il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso la sua “profonda preoccupazione” in seguito alla condanna in Algeria del giornalista Christophe Gleizes a sette anni di carcere per “apologia del terrorismo”. Lo riferisce l’Eliseo. Il Presidente “invia i suoi pensieri a lui e alla sua famiglia”, si legge nella nota, “continueremo a lavorare con le autorità algerine per ottenere il suo rilascio e il suo ritorno in Francia il prima possibile”.

Gleizes ammette: “Molti errori giornalistici”

Davanti alla Corte d’appello Gleizes si è dichiarato colpevole, ha riconosciuto “molti errori giornalistici” e ha chiesto al pubblico ministero perdono e clemenza per poter tornare dalla sua famiglia in Francia, secondo quanto riferito ai giornalisti dal suo avvocato algerino, Amirouche Bakouri.

L’arresto dopo un’intervista

Gleizes è stato arrestato e posto sotto controllo giudiziario nel 2024. Le autorità sostengono che sia entrato nel Paese con un visto turistico mentre invece stava realizzando un reportage sulla JS Kabylie, la squadra di calcio storicamente più vincente dell’Algeria, i cui successi sono profondamente legati al movimento per il riconoscimento culturale della minoranza amazigh nella regione della Cabilia. Le accuse contro Gleizes derivano dai contatti che aveva avuto con il presidente di quella squadra di calcio che è anche membro del movimento politico, designato come gruppo terroristico quattro anni fa.