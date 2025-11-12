Algeria, presidente concede la grazia allo scrittore Boualem Sansal

Era stato arrestato un anno fa ad Algeri e condannato a 5 anni di carcere con l’accusa di ‘attentato alla sicurezza nazionale’

Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha deciso di accordare la grazia allo scrittore franco-algerino Boualem Sansal, in carcere dal 16 novembre del 2024, accettando l’offerta di mediazione del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, che ha proposto il trasferimento di Sansal in Germania per ricevere cure. Sansal è malato di cancro e il suo avvocato ha dichiarato che la sua salute si stava deteriorando dietro le sbarre

La grazia chiesta dal presidente tedesco Steinmeier

Secondo la presidenza algerina, sarà la Germania a coprire i costi di trasferimento e cure dello scrittore. Steinmeier ha chiesto a Tebboune “un gesto umanitario che includa la grazia allo scrittore Boualem Sansal, in carcere da un anno”. “Data l’età avanzata e il deterioramento delle condizioni di salute di Boualem Sansal, il presidente tedesco ha proposto di consentirgli di recarsi in Germania per ricevere cure”, ha sottolineato la presidenza algerina.

La condanna a 5 anni

Sansal, 76 anni era stato condannato a 5 anni di carcere con l’accusa di “attentato alla sicurezza nazionale”, dopo essere stato arrestato all’aeroporto di Algeri nel novembre 2024 al suo ritorno dalla Francia. È stato ritenuto colpevole di aver minato l’unità nazionale e insultato le istituzioni pubbliche. I suoi problemi con le autorità algerine iniziarono nell’ottobre 2024. In un’intervista al media francese di destra Frontieres, Sansal aveva messo in discussione gli attuali confini dell’Algeria, sostenendo che la Francia li aveva ridisegnati durante il periodo coloniale per includere terre che un tempo appartenevano al Marocco.

Premier Francia: “Ci auguriamo Sansal possa ricevere cure al più presto”

Il primo ministro della Francia Sébastien Lecornu ha dichiarato che il governo francese era sollevato dal rilascio di Sansal. “Ci auguriamo che possa ricongiungersi al più presto ai suoi cari e ricevere cure”, ha detto Lecornu davanti ai parlamentari che applaudivano all’Assemblea nazionale.

Le tensioni tra Francia e Algeria

I commentatori francesi hanno sempre descritto le accuse come una leva politica che Algeri stava utilizzando contro Parigi. Mesi prima della sua condanna la Francia aveva fatto infuriare l’Algeria appoggiando il piano del Marocco di mantenere la sovranità sul conteso Sahara occidentale. Tuttavia, sullo sfondo delle tensioni tra l’Algeria e la Francia, è stato alla fine un appello della Germania a costringere Tebboune a graziare Sansal.

Le opere di Sansal

Nelle sue opere l’autore franco-algerino ha criticato l’Islam, il colonialismo e i leader dell’Algeria contemporanea. I romanzi di Sansal che criticano il ruolo dell’Islam nella società lo hanno reso caro all’élite letteraria europea e ad alcuni leader di estrema destra. Nel 2011 gli è stato assegnato il Premio della Fiera del Libro di Francoforte per la pace nel commercio librario tedesco e nel 2015 il suo romanzo ‘2084: La fine del mondo’ ha vinto il Grand Prix du Roman in Francia. Prima del suo arresto, l’opera di Sansal era stata vietata dalle autorità algerine, ma lui continuava a viaggiare regolarmente tra Parigi e Algeri. I suoi libri, scritti in francese, non sono molto diffusi in Algeria.