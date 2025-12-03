William e Kate, i principi accolgono il presidente tedesco Steinmeier all’aeroporto di Heathrow

Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e la moglie Elke Büdenbender arrivati nel Regno Unito per una visita di Stato su invito di Re Carlo III. Sono stati accolti da William e Kate, principe e principessa del Galles, al loro arrivo all’aeroporto di Heathrow. Si tratta della prima visita di un capo di Stato tedesco in 27 anni. Steinmeier e la moglie saranno poi accolti al Castello di Windsor da Re Carlo e dalla Regina Camilla con gli onori militari. Venerdì, la coppia visiterà la Cattedrale di Coventry per commemorare il bombardamento nazista della città, che uccise almeno 568 persone e distrusse o danneggiò più della metà delle case nella notte del 14 novembre 1940.