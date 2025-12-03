Florida, alligatore di 4 metri in giro tra le case: la difficoltà dei poliziotti per toglierlo dalla strada

Quante persone ci vogliono per sollevare un alligatore di 4 metri e 450 kg, toglierlo dalla strada e metterlo al sicuro riportando la tranquillità nel vicinato? Se lo chiedono a Sarasota, in Florida, dove l’enorme animale è stato avvistato per strada, tra le case. Sul posto sono intervenuti gli agenti della contea di Sarasota che hanno diffuso anche un video e delle foto che mostrano le difficili operazioni di recupero dell’alligatore. Ad aiutare i poliziotti è stato anche un cacciatore esperto. L’animale è stato sistemato sul retro di un grosso pick-up, e trasferito in una fattoria specializzata che già ospita questa tipologia di grossi rettili.