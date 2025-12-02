Federica Mogherini tra i fermati nell’inchiesta su frode a Ue. Mosca all’attacco

Tra le tre persone fermate nell’ambito dell’indagine della Procura europea sulla presunta frode nell’utilizzo dei fondi Ue per programmi di formazione, ci sarebbe la rettrice del Collegio d’Europa ed ex Alta rappresentante per la politica estera (2014-2019), Federica Mogherini. Lo riportano i media belgi Le Soir e L’Echo citando fonti attendibili.

L’inchiesta su presunti favoritismi e concorrenza sleale

L’indagine riguarda sospetti di favoritismi e possibile concorrenza sleale nell’assegnazione da parte del Seae al prestigioso Collegio d’Europa di un programma di formazione di nove mesi per futuri diplomatici europei. I presunti reati risalgono al periodo 2021-2022 e, secondo la Procura europea, le possibili accuse includono: “Frode nell’aggiudicazione di appalti pubblici, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale”.

Media, anche Stefano Sannino tra fermati

Tra le tre persone fermate nell’ambito dell’indagine della Procura europea sulla presunta frode nell’utilizzo dei fondi Ue per programmi di formazione, ci sarebbe anche l’ex segretario generale del Seae Stefano Sannino. Lo riporta Le Soir aggiungendo che tra gli altri fermati c’è anche un dirigente del Collegio d’Europa.

Mosca: “Bruxelles ignora i suoi problemi ma dà lezioni agli altri”

L’Unione europea preferisce ignorare i propri problemi di corruzione ma continua a dare lezioni agli altri. È quanto ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all’agenzia di stampa russa Tass, a proposito del fermo di Federica Mogherini. “Ogni giorno milioni di euro scorrono attraverso canali di corruzione verso Kiev nell’Ue e da lì finiscono nelle tasche private. Questo va avanti da anni e sotto gli occhi di tutti. Qualsiasi problema internazionale è un’opportunità di guadagno per Bruxelles. Dalla pandemia di Covid-19 all’Ucraina. Nel frattempo, preferiscono ignorare i propri problemi, dando costantemente lezioni a tutti gli altri“, ha dichiarato Zakharova.

Delegazione M5S in Ue: “Inchiesta è inquietante”

“I dettagli dell’inchiesta della Procura europea sugli appalti pilotati presso il Collegio d’Europa e il Servizio europeo per l’azione esterna sono inquietanti. Il caso Qatargate non è stato un episodio isolato. Da anni diciamo che la corruzione si annida nei gangli vitali dell’amministrazione europea e che va intensificata la lotta contro quella che è ormai un’emergenza europea. La direttiva anticorruzione bloccata nel pantano dei negoziati dai vergognosi veti del governo italiano va approvata subito. Le istituzioni europee dimostrino con i fatti di avere a cuore la legalità altrimenti la loro credibilità, in primis agli occhi dei cittadini, sarà messa a dura prova”, ha invece dichiarato con una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo.