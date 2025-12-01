Ucraina, Zelensky oggi atteso a Parigi da Macron – La diretta

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è atteso oggi a Parigi per la decima visita in Francia dall’inizio del conflitto. Zelensky, accompagnato dalla moglie Olena Zelenska, sarà ricevuto all’Eliseo dal presidente francese Emmanuel Macron alle 10. I due capi di Stato dovrebbero esprimersi davanti alla stampa prima dell’incontro bilaterale in programma per le 10.30. Seguirà un pranzo di lavoro. L’emittente FranceInfo riporta che nuove dichiarazioni alla stampa sono poi in programma per le 14.
Nell’ultima giornata sono morti 1.060 soldati delle forze russe impegnati in combattimento nella guerra contro l’Ucraina, il che porta il totale dal 24 febbraio del 2022 a oltre un milione di morti tra le fila russe, precisamente 1.173.920. È quanto sostiene lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, citato dalla testata Ukrinform.
Il capo negoziatore ucraino Rustem Umerov, consigliere per la sicurezza nazionale, dovrebbe raggiungere oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Parigi per fornirgli un resoconto più dettagliato dei negoziati avuti ieri in Florida dalla delegazione di Kiev con quella Usa. Lo riferisce Axios, citando funzionari ucraini. Dall’altra parte, secondo la stessa testata, l’inviato Usa Steve Witkoff ha in programma di partire per Mosca lunedì e incontrare Vladimir Putin martedì. “La questione principale è capire qual è la posizione dei russi e se le loro intenzioni sono reali. Vediamo cosa porterà Witkoff da Mosca”, ha affermato un funzionario ucraino citato da Axios.
L’incontro di domenica fra le delegazioni di Ucraina e Usa si è tenuto in Florida nell’esclusivo golf club Shell Bay di Witkoff vicino a Miami. La speranza della delegazione Usa era di compiere progressi sulla questione territoriale in modo che Witkoff potesse presentarli a Putin nel loro incontro. Da parte Usa erano presenti Witkoff, il segretario di Stato Marco Rubio e il consigliere e genero di Trump Jared Kushner. La parte ucraina era rappresentata invece dal nuovo capo negoziatore Rustem Umerov, dal capo di Stato maggiore militare generale Andrii Hnatov e dal vicecapo dell’intelligence militare Vadym Skibitskyi. Al termine dei colloqui con i rispettivi team, Umerov ha avuto un altro incontro faccia a faccia con Witkoff, precisa Axios, aggiungendo che Umerov ha poi chiamato Zelensky per informarlo sui colloqui.
“Il Belgio nutre legittime preoccupazioni in merito ai rischi” del prestito di riparazione basato sull’uso degli asset russi “ma tutti gli altri Stati membri hanno dichiarato di essere disposti a condividerli, quindi ne stiamo discutendo”, “non lasceremo il Consiglio di dicembre senza un risultato per il finanziamento dell’Ucraina”. Lo dice l’Alta Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas arrivando al Consiglio Difesa.
“È chiaro che la Russia non vuole la pace, e quindi dobbiamo rendere l’Ucraina il più forte possibile per difendersi in questo momento molto difficile. Potrebbe essere una settimana cruciale per la diplomazia. Ieri abbiamo sentito che i colloqui in America sono stati difficili ma produttivi. Non conosciamo ancora i risultati, ma oggi parlerò con il ministro della Difesa e con il ministro degli Esteri dell’Ucraina”. Lo dice l’Alta Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas arrivando al Consiglio di Difesa.
L’Ucraina spinge per un incontro diretto fra Volodymyr Zelensky e Donald Trump. Lo riporta Rbc-Ukraine, citando una fonte informata, che sottolinea che dopo l’incontro fra le delegazioni ucraina e Usa in Florida del 30 novembre non è stato ancora deciso dove e quando si terrà il prossimo round di negoziati ma che i contatti di lavoro fra Kiev e Washington continuano.
“I contatti di lavoro continuano anche tra un incontro e l’altro. In altre parole, il fatto che ci siamo incontrati a Ginevra e ora in Florida non significa che nel frattempo non ci siano stati contatti di lavoro. Sono in corso”, ha precisato la fonte citata da Rbc-Ukraine. E ancora: “Vogliamo trasmettere che per noi è importante non solo incontrarci per ratificare l’accordo. Ci sono alcune cose che il presidente dell’Ucraina ritiene necessario discutere con la sua controparte americana. Speriamo che questa opinione venga ascoltata”.
I negoziati di domenica a Miami tra Stati Uniti e Ucraina si sono concentrati sulla definizione del nuovo confine con la Russia sulla base di un accordo di pace. Lo hanno dichiarato ad Axios due funzionari ucraini, che hanno definito il vertice – durato cinque ore – “difficile e intenso” ma produttivo. Secondo Axios “gli Stati Uniti vogliono che l’Ucraina ceda il controllo dell’intera regione” del Donbass per convincere Vladimir Putin a firmare l’accordo di pace.