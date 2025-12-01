Sri Lanka, la devastazione delle inondazioni riprese dal drone

Centinaia di persone sono disperse a seguito delle inondazioni e delle frane della scorsa settimana, che hanno causato almeno 334 vittime in Sri Lanka, 502 in Indonesia e 176 in Thailandia, secondo quanto riferito dalle autorità. I soccorritori stanno ancora cercando 370 persone disperse.

Quasi 148.000 sfollati sono state ospitate in rifugi temporanei dopo essere state colpite la scorsa settimana da piogge torrenziali che hanno allagato case, campi e strade e provocato frane, soprattutto nella regione collinare centrale dove si coltiva il tè.