Venezuela, dimostrazione militare pubblica con jet da combattimento e paracadutisti

L’aviazione militare venezuelana ha organizzato una dimostrazione a Maracay questo fine settimana, con jet da combattimento e paracadutisti. L’evento si è tenuto in un momento di forte tensione con gli Stati Uniti e con il leader di Washington Donald Trump che ha affermato che lo spazio aereo attorno al Paese sudamericano dovrebbe essere considerato “completamente chiuso”. Nei giorni precedenti alcune compagnie aeree internazionali hanno cancellato i voli verso il Venezuela dopo che la Federal Aviation Administration statunitense ha avvertito i piloti di prestare attenzione quando attraversano lo spazio aereo venezuelano a causa del peggioramento della sicurezza e dell’intensificarsi dell’attività militare.