Filippine, in migliaia in piazza contro la corruzione

Migliaia di manifestanti nelle Filippine, tra cui membri del clero della Chiesa cattolica romana, hanno protestato domenica chiedendo la condanna dei legislatori e dei funzionari di alto livello coinvolti in uno scandalo di corruzione. I gruppi di sinistra hanno guidato una protesta separata nel parco principale di Manila con una richiesta esplicita affinché tutti i funzionari governativi coinvolti si dimettano immediatamente e siano perseguiti penalmente. Il presidente Ferdinand Marcos Jr. sta cercando di placare l’indignazione pubblica per la massiccia corruzione nei progetti di controllo per le inondazioni. Più di 17.000 agenti di polizia sono stati dispiegati nell’area per garantire la sicurezza.