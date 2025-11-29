Ucraina, scandalo corruzione: si dimette Yermak, braccio destro di Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato venerdì le dimissioni del suo capo di gabinetto Andriy Yermak, figura centrale del potere presidenziale e principale negoziatore nei colloqui con gli Stati Uniti. La decisione è arrivata poche ore dopo una perquisizione della sua residenza da parte delle agenzie anticorruzione ucraine. La perquisizione – definita senza precedenti nel cuore del potere ucraino – ha rappresentato un duro colpo per Zelensky, impegnato in delicati negoziati con Washington per un possibile accordo di pace. Yermak era da anni uno dei più stretti collaboratori del presidente, nonché una delle figure più potenti del paese. Zelensky ha spiegato che le dimissioni sono necessarie per evitare divisioni interne e mantenere l’unità nazionale in un momento critico. Nella sua dichiarazione serale, il presidente ha annunciato un “reset” dell’ufficio presidenziale e l’avvio delle consultazioni per la nomina di un nuovo capo di gabinetto. La nuova delegazione ucraina per i negoziati con gli Stati Uniti sarà guidata congiuntamente dal capo delle forze armate Andriy Hnatov, dal ministro degli Esteri Andriy Sybiha e dal capo del Consiglio di sicurezza nazionale Rustem Umerov.

L’indagine per corruzione

La perquisizione nei confronti di Yermak si inserisce in un’ampia indagine anticorruzione legata a un presunto scandalo da 100 milioni di dollari nel settore energetico, che nelle ultime settimane ha provocato dimissioni di ministri e crescenti tensioni politiche. Sebbene Yermak non sia formalmente indagato, diversi parlamentari avevano già chiesto la sua rimozione per tutelare la credibilità del governo. Lo scandalo complica ulteriormente gli sforzi di Zelensky per mantenere il sostegno occidentale e avanzare nel processo di adesione all’Unione Europea, che considera la lotta alla corruzione un requisito fondamentale.

Presidente Anticorruzione: “Meglio tardi che mai”

La presidente della commissione parlamentare anticorruzione ucraina, Anastasiia Radina, ha commentato sui social media le dimissioni di Yermak con un “meglio tardi che mai”. Mykyta Porturaev, un parlamentare del partito di Zelenskyy che la scorsa settimana aveva chiesto le dimissioni di Yermak e la formazione di un governo trasversale, ha affermato che il blitz anticorruzione ha aggravato la crisi politica ucraina. Yermak “aveva sicuramente una responsabilità politica”, ha detto Porturaev all’Associated Press. “Ovviamente doveva andarsene”. Gli investigatori sospettano che Tymur Mindich, un ex socio in affari di Zelenskyy, fosse la mente del complotto. Mindich è fuggito dal Paese, e qualsiasi procedimento penale contro di lui sarà probabilmente condotto in contumacia. Due alti ministri del governo si sono dimessi a causa dello scandalo. Due ex vice di Yermak – Oleh Tatarov e Rostyslav Shurma – hanno lasciato il governo nel 2024 dopo che alcune organizzazioni di controllo li avevano indagati per irregolarità finanziarie. Un terzo vice, Andrii Smyrnov, è stato indagato per tangenti e altre irregolarità, ma lavora ancora per Yermak. L’ex capo di gabinetto aveva accompagnato Zelensky in ogni viaggio all’estero dall’invasione russa del febbraio 2022, e la fiducia del presidente in lui ha reso il potere di Yermak quasi intoccabile. A livello interno, i funzionari descrivono Yermak come il “guardiano” di Zelensky ed è ampiamente ritenuto colui che ha scelto tutti i principali funzionari governativi, inclusi primi ministri e ministri.