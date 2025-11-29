Ucraina, scandalo corruzione: si dimette Andriy Yermak, braccio destro di Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato venerdì le dimissioni del suo capo di gabinetto Andriy Yermak, figura centrale del potere presidenziale e principale negoziatore nei colloqui con gli Stati Uniti. La decisione è arrivata poche ore dopo una perquisizione della sua residenza da parte delle agenzie anticorruzione ucraine.
Nella notte intanto un massiccio attacco russo con droni e missili ha danneggiato edifici residenziali in diverse zone di Kiev. Due persone sono morte e almeno altre 11 sono rimaste ferite, tra cui un bambino. Lo ha riferito il servizio di emergenza statale ucraino. A fare la conta dei danni è stato il sindaco Vitaliy Klitschko. “Nel quartiere di Svyatoshyn, i detriti hanno colpito l’ingresso di un edificio residenziale di tre piani. Nel quartiere di Darnytsia, i detriti sono caduti sul tetto di un edificio a due piani. Nel quartiere Shevchenkivskyi, a causa della caduta di detriti da un edificio di 14 piani, gli appartamenti al 4° e 5° piano sono in fiamme. L’incendio è stato localizzato. Nel quartiere Solomyanskyi, a causa della caduta di detriti su un edificio residenziale di 25 piani, l’isolamento ha preso fuoco e la facciata dal primo al terzo piano è rimasta parzialmente distrutta. Le auto nel cortile sono state danneggiate. Sempre nel distretto di Solomyanskyi, i detriti sono caduti sul tetto di un edificio di 17 piani. Un’abitazione privata è in fiamme”, ha affermato.
“L’unica soluzione è che l’Ucraina torni a essere uno Stato cuscinetto fra la Russia e la Nato”. E’ la ricetta del primo ministro ungherese Viktor Orban per mettere fine al conflitto fra Mosca e Kiev. In un’intervista a Die Welt il politico ungherese ha definito “inevitabili” concessioni territoriali alla Russia da parte dell’Ucraina. Orban ha ipotizzato un accordo postbellico in cui “le aree negoziate in una conferenza di pace internazionale rimarrebbero sotto il controllo russo, mentre tutto il territorio a ovest di quella linea, fino al confine orientale dell’Ucraina con la Nato, costituirebbe lo stato ucraino ridotto”.
Gli Stati Uniti sarebbero pronti a riconoscere il controllo della Russia sulla Crimea e sugli altri territori ucraini occupati per garantire un accordo che ponga fine alla guerra. Lo scrive il Telegraph. Secondo quanto riportato gli inviati dell’amministrazione americana Steve Witkoff e Jared Kushner dovrebbero consegnare una proposta in merito direttamente al presidente russo Vladimir Putin.
E’ salito a due il bilancio delle vittime del raid russo su Kiev. Lo ha reso noto il ministero degli Interni dell’Ucraina su Telegram. I feriti sono oltre 10, fra cui anche dei minorenni. I soccorritori hanno tratto in salvo quattro persone. “Edifici a più piani e privati sono stati danneggiati in diversi quartieri della capitale”, hanno reso noto le autorità.
Andriy Yermak, ex capo di Gabinetto del presidente Zelensky, ha detto al New York Post poche ore dopo aver presentato le dimissioni dall’incarico in seguito a una perquisizione nella sua abitazione da parte dell’ufficio nazionale anticorruzione di Kiev di volersi recare a combattere. “Vado al fronte e sono pronto a qualsiasi rappresaglia. Sono una persona onesta e perbene””, ha detto Yermak affermando di essere “disgustato dalla sporcizia che mi viene rivolta, e ancora di più dalla mancanza di sostegno da parte di coloro che conoscono la verità”.