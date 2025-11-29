Ucraina, scandalo corruzione: si dimette Andriy Yermak, braccio destro di Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato venerdì le dimissioni del suo capo di gabinetto Andriy Yermak, figura centrale del potere presidenziale e principale negoziatore nei colloqui con gli Stati Uniti. La decisione è arrivata poche ore dopo una perquisizione della sua residenza da parte delle agenzie anticorruzione ucraine.

Nella notte intanto un massiccio attacco russo con droni e missili ha danneggiato edifici residenziali in diverse zone di Kiev. Due persone sono morte e almeno altre 11 sono rimaste ferite, tra cui un bambino. Lo ha riferito il servizio di emergenza statale ucraino. A fare la conta dei danni è stato il sindaco Vitaliy Klitschko. “Nel quartiere di Svyatoshyn, i detriti hanno colpito l’ingresso di un edificio residenziale di tre piani. Nel quartiere di Darnytsia, i detriti sono caduti sul tetto di un edificio a due piani. Nel quartiere Shevchenkivskyi, a causa della caduta di detriti da un edificio di 14 piani, gli appartamenti al 4° e 5° piano sono in fiamme. L’incendio è stato localizzato. Nel quartiere Solomyanskyi, a causa della caduta di detriti su un edificio residenziale di 25 piani, l’isolamento ha preso fuoco e la facciata dal primo al terzo piano è rimasta parzialmente distrutta. Le auto nel cortile sono state danneggiate. Sempre nel distretto di Solomyanskyi, i detriti sono caduti sul tetto di un edificio di 17 piani. Un’abitazione privata è in fiamme”, ha affermato.