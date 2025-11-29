Papa Leone XIV visita la Moschea Blu di Istanbul, Vaticano: "In spirito di raccoglimento"

“Il Papa ha vissuto la sua visita alla moschea in silenzio, in uno spirito di contemplazione e ascolto, con profondo rispetto per il luogo e per la fede di coloro che vi si riuniscono in preghiera”. E’ quanto affermato in una nota della Sala Stampa vaticana dopo che erano sorte domande sul fatto se il Pontefice avesse pregato o meno nella Moschea Blu di Istanbul. Leone ha osservato le bellezze architettoniche della moschea, tra cui la maestosa cupola rivestita di piastrelle blu, guidato dal capo della Direzione degli Affari Religiosi della Turchia. Questo è il primo viaggio all’estero del Papa, che visiterà anche il Libano.