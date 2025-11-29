Germania, proteste e scontri a Giessen a nascita organizzazione giovanile Afd

A Giessen in Germania l’AfD ha ufficializzato la nascita della nuova organizzazione giovanile Generation Deutschland (Gd), in un clima segnato da forti tensioni e massicce proteste. Il congresso di fondazione è iniziato con oltre due ore di ritardo a causa di blocchi stradali e cortei che hanno impedito a molti dei circa 1.000 partecipanti di raggiungere la sede. In ritardo anche i leader del partito, Alice Weidel e Tino Chrupalla. Fin dall’alba la città dell’Assia è stata teatro di proteste diffuse, blocchi e cortei che hanno coinvolto migliaia di persone. La polizia, presente con un massiccio dispositivo, ha sgomberato diverse barricate, tra cui una di circa 2.000 manifestanti sulla Bundesstrasse 49, dove sono stati utilizzati anche gli idranti. Secondo le forze dell’ordine, alcuni attivisti hanno lanciato pietre contro gli agenti e tentato di superare una recinzione presso una centrale elettrica; un poliziotto è rimasto ferito. Nel contesto degli scontri è stato aggredito anche il deputato dell’AfD Julian Schmidt, colpito da un gruppo di manifestanti mentre si recava al congresso. Il policlinico universitario ha riferito di una decina di feriti lievi giunti autonomamente per cure minori. Alcuni agenti risultano contusi.