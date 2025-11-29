Airbus richiama 6000 aerei A320 per una correzione del software

Diverse compagnie aeree nel mondo hanno cancellato o ritardato voli in vista del fine settimana dopo che Airbus ha annunciato venerdì di aver ordinato riparazioni immediate per 6.000 aerei della suo modello A320, dopo che un incidente occorso a un volo JetBlue ha rivelato che intense radiazioni solari possono corrompere dati critici dei comandi di volo. L’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea ha emesso una direttiva che obbliga gli operatori degli A320 a risolvere il problema. L’agenzia ha affermato che ciò potrebbe causare “disagi a breve termine” negli orari dei voli. American Airlines è tra i vettori che stanno adempiendo all’ordine. La comapgnia ha iniziato a identificare e completare l’aggiornamento software e prevede che il lavoro sulla grande maggioranza dei suoi A320 sarà completato venerdì e sabato. La soluzione dovrebbe richiedere circa due ore per molti aeromobili.



La flotta Airbus

American ha circa 480 aerei della famiglia A320. Circa 340 di essi sono stati identificati come bisognosi della sostituzione del software, ma American ritiene che il numero effettivo sarà inferiore. Delta ha dichiarato che il problema dovrebbe riguardare meno di 50 dei suoi A321neo. United ha detto di non essere interessata. Almeno 15 passeggeri JetBlue sono rimasti feriti e portati in ospedale dopo l’incidente del 30 ottobre a bordo del volo da Cancún, Messico, a Newark, New Jersey. L’aereo è stato dirottato su Tampa, Florida. Airbus è registrata nei Paesi Bassi ma ha la sua sede principale in Francia. L’A320 rimane uno dei modelli di aereo più utilizzati al mondo.