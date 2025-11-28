Sparatoria Washington, Trump: “Morta una delle due Guardie Nazionali colpite”

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che Sarah Beckstrom, una dei due membri della Guardia Nazionale colpita ieri a Washington in una sparatoria, è morta. “Sarah Beckstrom della Virginia Occidentale, una delle guardie di cui stiamo parlando, una persona giovane, splendida e molto rispettata, ha iniziato il servizio nel giugno del 2023, eccezionale sotto ogni aspetto. È appena scomparsa”, ha detto Trump in una telefonata per il Ringraziamento ai militari, come riporta la Cnn. “Non è più con noi. Ora ci sta guardando dall’alto”, ha continuato il presidente. “È appena successo.È stata aggredita selvaggiamente, ora è morta”.

Mamdani: “Devastato dalla morte di Beckstrom”

Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, si è detto “devastato” dalla morte di Sarah Beckstrom, una dei due militari della Guardia Nazionale colpiti mercoleì a Washington. “Sono sconvolto nell’apprendere della scomparsa della specialista Sarah Beckstrom, membro della Guardia Nazionale del West Virginia. Aveva solo vent’anni. Mentre le famiglie di tutto il Paese si riuniscono per celebrare il Giorno del Ringraziamento, prendiamoci un momento per pensare a coloro che in West Virginia sono stati gettati in un dolore inimmaginabile”, ha scritto Mamdani su X.

I'm devastated to learn of the passing of Specialist Sarah Beckstrom, a member of the West Virginia National Guard. She was only twenty years old.



Wolfe in condizioni critiche

Il 24enne Andrew Wolfe, uno dei due militari della Guardia Nazionale rimasti feriti nella sparatoria di mercoledì a Washington sta “lottando tra la vita e la morte“, come ha dichiarato il presidente Donald Trump. Le sue condizioni, ha affermato stamani la procuratrice generale del District of Columbia, Jeanine Pirro, sono critiche. “Abbiamo ancora speranza. È ancora in condizioni critiche”, ha detto Pirro. “Stiamo facendo tutto il possibile per assistere la sua famiglia e per garantire che abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno in questo momento difficile”, ha aggiunto.

Ampliate le accuse contro il 29enne fermato

Jeanine Pirro, la procuratrice federale del Distrct of Columbia ha annunciato che le accuse contro il 29enne afghano autore della sparatoria di mercoledì a Washington saranno estese. “Ci sono sicuramente molte altre accuse in arrivo, ma stiamo trasformando le accuse iniziali di aggressione in omicidio di primo grado”, ha detto Pirro a Fox News. “Speriamo che più informazioni potremo ottenere – ha aggiunto – e più scopriremo cosa sia realmente accaduto, su come questo individuo si trovasse in questo Paese e si trovasse nella posizione di tendere un’imboscata e sparare a una giovane donna innocente che stava facendo il suo dovere verso il popolo di questo Paese”.