Spari vicino alla Casa Bianca, morti due militari della Guardia Nazionale: fermato un sospettato

Due militari della Guardia Nazionale sono morti in una sparatoria a Washington. La sparatoria è avvenuta nel centro della capitale, vicino alla Casa Bianca. La Polizia di Washington ha dichiarato su X di essere sul luogo della sparatoria nella zona e ha consigliato alla popolazione di evitare l’area. Un sospettato è stato fermato dalle forze dell’ordine.

“La scena è stata messa in sicurezza. Un sospetto è in custodia“. Lo ha pubblicato il dipartimento di polizia di Washington su X riguardo alla sparatoria avvenuta nei pressi della Casa Bianca.

Critical Incident: MPD is on the scene of a shooting at 17th and I Street, NW. Please avoid the area. Updates to come. — DC Police Department (@DCPoliceDept) November 26, 2025

“È con grande dolore che possiamo confermare che entrambi i membri della Guardia Nazionale del West Virginia, colpiti oggi a Washington, DC, sono deceduti a causa delle ferite riportate“, ha scritto il governatore Morrisey su X. “Questi coraggiosi cittadini del West Virginia hanno perso la vita al servizio del loro Paese. Siamo in costante contatto con le autorità federali mentre le indagini proseguono. Tutto il nostro Stato è vicino al dolore delle loro famiglie, dei loro cari e della comunità della Guardia Nazionale. Il West Virginia non dimenticherà mai il loro servizio né il loro sacrificio, e chiederemo la piena responsabilità per questo atto orribile”, ha aggiunto Morrisey.

It is with great sorrow that we can confirm both members of the West Virginia National Guard who were shot earlier today in Washington, DC have passed away from their injuries. These brave West Virginians lost their lives in the service of their country. We are in ongoing contact… — Governor Patrick Morrisey (@wvgovernor) November 26, 2025

La Guardia Nazionale è presente nelle strade di Washington nell’ambito dell’operazione anti crimine lanciata dall’Amministrazione Trump. La sparatoria è avvenuta all’angolo tra la 17esima e la H Street NW, e tre vittime sono state trasportate in ospedale, secondo il portavoce dei Vigili del Fuoco e del Servizio di Emergenza Sanitaria di Washington, Vito Maggiolo. I due militari della Guardia Nazionale hanno affrontato una persona sospetta, prima di essere a loro volta colpiti. Lo riferisce la Cnn, fornendo una prima ricostruzione dell’incidente.

Trump: “Animale che ha sparato è gravemente ferito”

Il presidente Donald Trump si trova nel suo resort di Mar-a-Lago, in Florida, per le festività di Thanksgiving. “La Casa Bianca ne è a conoscenza e sta monitorando attivamente questa tragica situazione”. Lo ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt in merito alla sparatoria avvenuta a poca distanza dalla residenza presidenziale. “Il presidente è stato informato”, ha aggiunto Leavitt. “L’animale che ha sparato ai due membri della Guardia Nazionale, entrambi gravemente feriti e ora ricoverati in due ospedali separati, è anch’esso gravemente ferito, ma nonostante tutto, pagherà un prezzo altissimo”. Lo scrive su Truth il presidente Donald Trump.

Oltre 2mila soldati in città

Si stima che siano circa 2.375 i militari della Guardia Nazionale dislocati in tutta Washington, dove sono stati impiegati a partire da agosto, quando l’Amministrazione Trump ha dichiarato lo stato di “emergenza criminalità” in città e ne ha ordinato l’impiego a supporto delle forze dell’ordine federali e locali. Il dispiegamento è stato prorogato più volte e attualmente è previsto fino a febbraio del prossimo anno. Un giudice federale ha recentemente dichiarato il dispiegamento illegale, ma ha sospeso la sentenza per 21 giorni, lasciando la Guardia Nazionale in servizio, mentre l’amministrazione decide se presentare ricorso.

La polizia sul luogo della sparatoria a Washington (AP Photo/Evan Vucci)

Ripresi i voli all’aeroporto Reagan

La Federal Aviation Administration (Faa) ha sospeso brevemente tutti i voli per l’aeroporto nazionale Ronald Reagan di Washington a seguito della sparatoria avvenuta nei pressi della Casa Bianca. Un portavoce dell’agenzia ha dichiarato alla Cnn che la FAA ha sospeso brevemente i voli per 19 minuti nella zona a causa dell’elicottero di evacuazione medica coinvolto nella sparatoria, ma le normali operazioni all’aeroporto sono riprese regolarmente.