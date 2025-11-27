Spari a Washington, Trump: “Atto di terrore”

Due membri della Guardia Nazionale della Virginia Occidentale, inviati a Washington, sono stati gravemente feriti mercoledì pomeriggio a pochi isolati dalla Casa Bianca. Il sospetto è stato identificato dalle forze dell’ordine come Rahmanullah Lakanwal, un cittadino afghano. Poche ore dopo, in un videomessaggio pubblicato sui social media, il presidente Donald Trump ha chiesto una nuova indagine su tutti i rifugiati afghani entrati nel Paese sotto l’amministrazione Biden. “Se non riescono ad amare il nostro Paese, non li vogliamo”, ha detto, aggiungendo che la sparatoria è stata “un crimine contro l’intera nazione”.