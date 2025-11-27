Incendio Hong Kong, le comunicazioni con le persone intrappolate: "Ha provato a uscire ma poi non ha più parlato"

Il bilancio delle vittime dell’enorme incendio divampato in un complesso residenziale a Hong Kong il 26 novembre è salito a 55, mentre i vigili del fuoco continuano a lottare contro le fiamme, in quello che è uno degli incidenti più mortali nella storia moderna della città. Moltissimi residenti sono rimasti intrappolati negli edifici, senza possibilità di uscire, in attesa che il rogo si spenga del tutto. I dispersi sono oltre 60. Nelle immagini le persone che cercano i loro parenti, disperate. E la testimonianza di un uomo che era in contatto con una donna all’interno di uno dei grattacieli. La donna, racconta, a un certo punto ha smesso di rispondere.