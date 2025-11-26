Ucraina, Tikhanovskaya: “Battuta d’arresto Kiev è battuta d’arresto per l’Europa”

“Una battuta d’arresto per l’Ucraina sarebbe una battuta d’arresto per la Bielorussia e per la sicurezza di tutta l’Europa“. Lo dice a LaPresse la leader dell’opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya, commentando gli ultimi sviluppi della situazione in Ucraina.

“Putin vuole seminare il dubbio tra i Paesi occidentali evidenziando le difficoltà ucraine. Non possiamo permettergli di avere successo. Dico spesso che la vittoria dell’Ucraina sarà la nostra vittoria: il destino di una Bielorussia libera è strettamente legato al successo dell’Ucraina. Se il sostegno occidentale vacilla, non farebbe che incoraggiare il Cremlino e i regimi a esso alleati”, afferma Tikhanovskaya, invitando l’Occidente “a non lasciare che la stanchezza o lo scandalo oscurino il quadro generale”.

“L’unità occidentale è la chiave per sconfiggere Putin”

L’unità occidentale è “la chiave per sconfiggere l’aggressione di Putin e aprire le porte a un futuro democratico per la nostra regione”. Il popolo ucraino “sta combattendo con incredibile coraggio non solo per il proprio Paese, ma anche per i principi di democrazia e autodeterminazione che tutti condividiamo. Ora è il momento di schierarci ancora più fermi con l’Ucraina”, rimarca. E per l’Unione europea ha un messaggio chiaro: “Non dimenticate la Bielorussia. Sì, la guerra in Ucraina è la crisi più immediata, ma la Bielorussia è l’altra faccia di questa equazione per una pace duratura in Europa. Una Bielorussia democratica significherebbe la fine del punto d’appoggio per Putin per minacciare l’Europa da nord. Eliminerebbe la ‘rampa di lancio’ usata da Putin per attaccare l’Ucraina. Soddisferebbe anche le aspirazioni del popolo bielorusso a vivere in libertà e dignità come parte della famiglia europea”. Nel Paese “la situazione in Bielorussia rimane estremamente critica. Internamente, è come se il movimento di protesta del 2020 non si fosse mai concluso: Lukashenko sta conducendo una guerra costante contro il suo stesso popolo”, racconta ricordando che nelle carceri bielorusse ci sono quasi 1.200 prigionieri politici. “La fiamma della speranza – sottolinea – è viva, ma è vero che la vita quotidiana in Bielorussia è molto buia sotto questo regime“.