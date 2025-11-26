Ucraina, l’inviato Usa Witkoff a Mosca la prossima settimana – La diretta

Il presidente Usa Donald Trump ha affermato che l’inviato Steve Witkoff incontrerà il presidente russo Vladimir Putin a Mosca, “forse” con Jared Kushner. “Non sono sicuro che Jared ci vada, ma è coinvolto nel processo, è un tipo intelligente. E incontreranno il presidente Putin, credo la prossima settimana a Mosca”, ha detto il tycoon a bordo dell’Air Force One diretto in Florida. Questa mattina è arrivata la conferma dal Cremlino.

Steve Witkoff, inviato speciale del presidente Usa Donald Trump, si recherà a Mosca la prossima settimana, ha dichiarato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “Per quanto riguarda Whitkoff, posso dire che è stato raggiunto un accordo preliminare per la sua visita a Mosca la prossima settimana”, ha dichiarato Ushakov.