Ucraina, l’inviato Usa Witkoff a Mosca la prossima settimana – La diretta

Il presidente Usa Donald Trump ha affermato che l’inviato Steve Witkoff incontrerà il presidente russo Vladimir Putin a Mosca, “forse” con Jared Kushner. “Non sono sicuro che Jared ci vada, ma è coinvolto nel processo, è un tipo intelligente. E incontreranno il presidente Putin, credo la prossima settimana a Mosca”, ha detto il tycoon a bordo dell’Air Force One diretto in Florida. Questa mattina è arrivata la conferma dal Cremlino.
Steve Witkoff, inviato speciale del presidente Usa Donald Trump, si recherà a Mosca la prossima settimana, ha dichiarato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “Per quanto riguarda Whitkoff, posso dire che è stato raggiunto un accordo preliminare per la sua visita a Mosca la prossima settimana”, ha dichiarato Ushakov.
“Alcuni aspetti” del piano di pace per l’Ucraina presentato dagli Stati Uniti “possono essere valutati positivamente” mentre altri “richiedono un’analisi e discussioni davvero scrupolose fra esperti specializzati”. Lo ha affermato il consigliere presidenziale per la politica estera russo, Yuri Ushakov. Lo riporta Ria Novosti.
“Non c’è ancora stata una discussione seria tra Russia e Stati Uniti su un piano per l’Ucraina, ma i contatti sono in corso”. Lo ha affermato il consigliere presidenziale per la politica estera russo, Yuri Ushakov. Lo riporta la Tass. “Il piano di pace non è stato discusso ad Abu Dhabi – ha aggiunto – lo abbiamo visto, ci è stato trasmesso, ma non ci sono state discussioni”.
“Non appena gli europei sentono le parole ‘piano di pace’, ‘negoziati’ o ‘contatti’, le loro mascelle si stringono”. Lo ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, nel suo programma su Radio Sputnik. “Non è solo qualcosa che va contro la loro natura, è come un tocco di acqua santa su queste persone possedute”, ha aggiunto ancora facendo riferimento ai vertici dell’Ue.
Fonti di Kiev hanno confermato alla Cnn che si è effettivamente raggiunto un “consenso” sulla maggior parte dei punti esposti nelle 28 proposte di pace degli Stati Uniti ma, allo stesso tempo, le aree su cui si è ancora in disaccordo non sono affatto “minori”. Ci sarebbero infatti almeno “tre punti cruciali su cui permangono differenze “significative” che potrebbero decretare il successo o il fallimento degli sforzi per negoziare la fine del conflitto. In primo luogo, la delicata questione se l’Ucraina avrebbe ceduto territori chiave nella regione del Donbass, nell’Ucraina orientale, annessi ma non ancora conquistati dalla Russia, tra cui la “cintura di fortezze” di città e paesi fortemente difesi, considerati vitali per la sicurezza ucraina. In secondo luogo, è ancora in discussione la controversa proposta statunitense di limitare le dimensioni delle forze armate ucraine a 600mila unità. Infine, per quanto riguarda la rinuncia dell’Ucraina alla sua ambizione di diventare membro della Nato, la fonte ha dichiarato alla Cnn che tale richiesta rimane inaccettabile in quanto una simile concessione creerebbe un “brutto precedente”.
“Mi piacerebbe vedere finire tutto questo, e non lo sapremo per un po’, ma stiamo facendo progressi”. Lo ha detto il presidente Donald Trump a bordo dell’Air Force One diretto in Florida. Lo riporta la Cnn. Il tycoon in precedenza aveva fissato una scadenza per giovedì affinché Kiev accettasse una proposta di piano di pace, sebbene abbia ritrattato. Quando gli è stato chiesto se stesse imponendo una nuova scadenza, Trump ha risposto: “Sapete qual è la scadenza per me? Quando sarà finita”.
La Russia “sta facendo delle concessioni. La loro più grande concessione è che smettono di combattere e non prendono più terra”. Lo ha dichiarato il presidente Donald Trump a bordo dell’Air Force One diretto in Florida. Lo riporta la Cnn.
“Fin dal primo giorno, abbiamo sostenuto gli sforzi dell’Ucraina per difendersi e raggiungere la pace, e accogliamo con favore tutti gli sforzi diplomatici volti a raggiungere una pace e una sicurezza giuste e durature. Ci auguriamo che il recente impegno degli Stati Uniti porti a risultati positivi e siamo soddisfatti dei progressi compiuti durante la riunione di Ginevra”. Lo dice la ministra degli Affari europei Marie Bjerre della presidenza di turno Ue alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. “Il Consiglio è stato chiaro: restiamo uniti e fermi nel nostro sostegno all’Ucraina, alla sua sovranità e al suo diritto di definire il proprio futuro. La pace deve essere globale, giusta e duratura. Alla luce dei negoziati in corso, vorrei ricordare il principio concordato per la pace, come affermato dai nostri leader al Consiglio europeo. Non possono esserci negoziati sull’Ucraina senza l’Ucraina. Non possono esserci negoziati che incidano sulla sicurezza europea senza il coinvolgimento dell’Europa. La sicurezza dell’Ucraina e quella dell’Europa sono interconnesse. Qualsiasi accordo deve essere accompagnato da solide e credibili garanzie di sicurezza che contribuiscano a scoraggiare future aggressioni russe. La pace deve rispettare l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. Qualsiasi tregua o cessate il fuoco deve essere parte del processo che porta a un accordo di pace globale”, aggiunge.
“La prima priorità è che qualsiasi accordo garantisca una pace giusta e duratura e garantisca una reale sicurezza per l’Ucraina e l’Europa in quanto nazione sovrana”. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso alla plenaria del Parlamento europeo sul piano di pace dell’Ucraina.
“Non possono esserci limitazioni alle forze armate ucraine che renderebbero il Paese vulnerabile a futuri attacchi – sottolinea -. E questo riguarda tanto la deterrenza quanto la sicurezza dell’Europa, perché la sicurezza dell’Ucraina è la sicurezza dell’Europa. Pertanto, l’Ucraina ha bisogno di garanzie di sicurezza solide, a lungo termine e credibili, come parte di un pacchetto più ampio per dissuadere e contrastare qualsiasi futuro attacco da parte della Russia. Ed è altrettanto chiaro che qualsiasi accordo di pace deve garantire che la sicurezza europea sia garantita a lungo termine”.
“Il piano d’azione della Russia non è cambiato. Fin dall’inizio, la Russia ha sempre creduto di poter sopravvivere all’Ucraina, all’Europa e a tutti i suoi alleati, ed è per questo che ogni volta che si registrano progressi significativi nei negoziati che possono portare a una vera pace, la violenza aumenta. Lo abbiamo già visto. È un modello, e le voci provenienti dal Cremlino negli ultimi giorni la dicono lunga sulle sue reali intenzioni nei loro confronti: l’Ucraina rimane un primo passo in un gioco molto più grande per la Russia. Qualsiasi accordo di pace riguarda la ridefinizione permanente delle mappe. Riguarda il ritorno alle relazioni tra grandi potenze e alle sfere di influenza”. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso alla plenaria del Parlamento europeo sul piano di pace dell’Ucraina.
“Ma per l’Ucraina e per l’Europa, qualsiasi accordo di pace riguarda la creazione di una pace giusta e duratura, una pace che ponga fine a questo conflitto e non semini i semi per nuovi conflitti futuri. E riguarda la garanzia di un’architettura di sicurezza forte e sostenibile per il nostro continente, sostenuta da un’Europa forte, una NATO forte, una cooperazione transatlantica forte”, aggiunge.
“Vorrei soffermarmi su una cosa che non può essere dimenticata: il ritorno di ogni singolo bambino ucraino rapito dalla Russia”. Lo dice la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso alla plenaria del Parlamento europeo sul piano di pace dell’Ucraina. “Ci sono decine di migliaia di ragazzi e ragazze il cui destino è sconosciuto, intrappolati in Russia dalla Russia. Non li dimenticheremo. Ci sono migliaia di madri e padri che non hanno mai smesso di sperare, non hanno mai smesso di lottare per riportare indietro i loro figli e l’Europa non rinuncerà mai a contribuire a far sì che ciò accada”, aggiunge.
“In assenza di una reale intenzione della Russia di avviare colloqui di pace, è chiaro che dobbiamo sostenere l’Ucraina nella sua difesa. E questo inizia assicurando che disponga dei mezzi finanziari necessari. Nell’ultimo Consiglio europeo, ci siamo impegnati a coprire il fabbisogno finanziario dell’Ucraina per il 2026 e il 2027. Su questo argomento abbiamo presentato un documento di opzioni. Questo include un’opzione sui beni russi immobilizzati. Il passo successivo è che la Commissione sia pronta a presentare il testo giuridico. Per essere molto chiari: non vedo uno scenario in cui saranno solo i contribuenti europei a pagare il conto. Anche questo è inaccettabile”. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso alla plenaria del Parlamento europeo sul piano di pace dell’Ucraina.
“Sappiamo che la mentalità della Russia non è cambiata dai tempi di Yalta, quando vedeva il nostro continente in termini di sfere di influenza. Quindi dobbiamo essere chiari sul fatto che non può esserci una spartizione unilaterale di una nazione europea sovrana e che i confini non possono essere modificati con la forza. Se oggi legittimiamo e formalizziamo l’indebolimento dei confini, apriamo le porte a nuove guerre domani, e non possiamo permettere che ciò accada”. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso alla plenaria del Parlamento europeo sul piano di pace dell’Ucraina.
“Dopo oltre tre anni e mezzo di questa guerra di aggressione, questa è la realtà quotidiana sul campo e dimostra che non possiamo mai perdere di vista ciò che l’Ucraina sta sacrificando, ciò per cui l’Ucraina sta combattendo: la sua sicurezza, la sua libertà, la sua indipendenza, perché in definitiva, è questo che è in gioco, e in questi giorni cruciali per l’Ucraina e per l’Europa, fondamentalmente il nucleo e i valori della Carta delle Nazioni Unite, ed è per questo che l’Europa deve continuare a fare pressione sulla Russia finché non ci sarà una risoluzione giusta e duratura”. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso alla plenaria del Parlamento europeo sul piano di pace dell’Ucraina.
Il presidente Usa, Donald Trump, ha difeso l’inviato Steve Witkoff dopo che l’agenzia Bloomberg ha diffuso una trascrizione della sua telefonata del 14 ottobre con Yuri Ushakov, consulente per la politica estera di Vladimir Putin, da cui si evince che Witkoff diede consigli su come il leader russo avrebbe dovuto presentare a Trump il piano per l’Ucraina. Secondo il tycoon, l’approccio di Witkoff nei confronti dei russi durante la telefonata è una procedura negoziale “standard”. “Deve vendere questo piano all’Ucraina. E deve vendere l’Ucraina alla Russia”, ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One mentre volava verso la sua casa in Florida nella serata locale di martedì. “È quello che fa un negoziatore”, ha aggiunto. Un deputato repubblicano del Nebraska, Don Bacon, che critica l’approccio di Trump sull’Ucraina, ha invece affermato che la trascrizione diffusa da Bloomberg, che non è stata smentita dalla Casa Bianca, dimostra che Witkoff favorisce i russi. “Non ci si può fidare di lui per condurre questi negoziati. Un agente pagato dalla Russia farebbe meno di lui? Dovrebbe essere licenziato”, ha dichiarato Bacon sui social.
L’inviato degli Stati Uniti Steve Witkoff ha consigliato a Yuri Ushakov, il principale consigliere di Vladimir Putin per la politica estera, come il leader russo avrebbe dovuto affrontare la questione ucraina con Donald Trump. Lo riporta Bloomberg, secondo cui le sue indicazioni includevano suggerimenti su come organizzare una chiamata Trump-Putin prima della visita di Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca e su come utilizzare l’accordo di Gaza come via d’accesso. Secondo una registrazione della conversazione esaminata e trascritta da Bloomberg, Witkoff ha dichiarato alla sua controparte russa di nutrire profondo rispetto per Putin e di aver detto a Trump di credere che Mosca abbia sempre desiderato un accordo di pace. L’inviato statunitense ha menzionato la prossima visita di Zelensky e ha suggerito che Putin potrebbe parlare con Trump prima di quell’incontro. Witkoff ha anche raccomandato a Putin di congratularsi con Trump per l’accordo di pace per Gaza, di dire che la Russia lo ha sostenuto e di rispettare il presidente come uomo di pace.
È di 18 feriti in Ucraina il bilancio di un attacco russo che nella notte ha colpito Zaporizhzhia. Lo riporta Rbc Ukraine, citando il governatore regionale Ivan Fedorov, che precisa che si tratta di 12 donne e 6 uomini.