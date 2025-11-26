Trump, il NY Times sulla salute del presidente Usa: “Segni di stanchezza, meno uscite pubbliche”

Donald Trump sta iniziando a mostrare segnali di “stanchezza” e anche le sue apparizioni pubbliche si sono ridotte rispetto al primo mandato. E’ la sintesi di un’inchiesta pubblicata sul New York Times in merito allo stato di salute del presidente Usa, 79 anni. Secondo il quotidiano americano Trump ha sempre fatto della sua resistenza fisica e della sua energia la sua forza politica. Ma questa immagine, complice la sua età, sta diventando sempre più difficile da mantenere.

Nyt su Trump: “Giornate lavorative più brevi”

Il giornale spiega come le giornate lavorative del capo della Casa Bianca siano di fatto più brevi rispetto a quelle del suo primo mandato, sottolineando il fatto che Trump in genere non partecipa ad eventi ufficiali prima di mezzogiorno. La giornata del tycoon invece iniziava in media intorno alle 10.30 dopo la sua prima elezione.

“Il numero totale di apparizioni ufficiali del presidente Trump è diminuito del 39%”, scrive il Times. “Nel 2017 Trump ha tenuto 1.688 eventi ufficiali tra il 20 gennaio e il 25 novembre di quell’anno. Nello stesso periodo di quest’anno, il è apparso in 1.029 eventi ufficiali”, viene spiegato.

Trump e gli sforzi per la pace in Ucraina

Molte delle energie di Trump nelle ultime settimane si sono concentrate per raggiungere la tanto sperata pace nel conflitto tra Russia e Ucraina. L’amministrazione Usa ha molto lavorato per portare al tavolo dei negoziati le due parti in causa. Dopo l’incontro di domenica a Ginevra tra funzionari di Kiev, Usa e Ue, il segretario dell’esercito americano, Dan Driscoll, ha incontrato funzionari russi ad Abu Dhabi. Nell’ultima settimana, sono stati compiuti “enormi progressi” per mettere fine alla guerra, ha scritto poche ore fa su Truth Trump, sottolineando che il suo piano di pace in 28 punti “è stato perfezionato, con ulteriori contributi da entrambe le parti”. Il presidente Usa ha quindi annunciato la missione dell’Inviato speciale Witkoff a Mosca per incontrare il presidente russo Putin, mentre il Segretario dell’Esercito “Dan Driscoll incontrerà gli ucraini”.