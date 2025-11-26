Hong Kong, enorme incendio in complesso residenziale: 13 morti e diversi feriti

Un incendio divampato mercoledì in un complesso residenziale di Hong Kong, nel distretto di Tai Po, ha causato 13 morti e e almeno 16 feriti gravi, due dei quali in condizioni critiche. Le fiamme si sono propagate rapidamente lungo le impalcature di bambù presenti intorno all’edificio.

I vigili del fuoco, intervenuti con autoscale, hanno ricevuto numerose segnalazioni di persone intrappolate. L’incendio è stato classificato come ‘allarme n. 4’, uno dei livelli più alti di gravità, e poco dopo alzato al livello massimo, il 5. Il governo prevede di ridurre l’uso delle impalcature di bambù nei progetti pubblici per motivi di sicurezza.

Anche pompiere tra le vittime

Tra i morti nell’incendio nel complesso residenziale a Hong Kong c’è anche un pompiere. Lo ha reso noto il direttore dei vigili del fuoco Andy Yeung. Un altro pompiere è in cura per ustioni. Un video girato sul posto mostra almeno cinque edifici vicini tra loro in fiamme, con fumo che esce da molte finestre degli appartamenti. L’incendio violento si è velocemente propagato sulle impalcature di bambù e sulle reti da cantiere che erano state installate intorno all’esterno del complesso nel distretto di Tai Po, nei Nuovi Territori. I registri mostrano che il complesso residenziale è composto da otto blocchi con quasi 2.000 appartamenti che ospitavano circa 4.800 persone. Secondo il South China Morning Post, le fiamme hanno avvolto le impalcature di bambù di tutti gli 8 blocchi del complesso.

Lo Hiu-fung, membro del Consiglio distrettuale di Tai Po, ha dichiarato alla stazione televisiva locale TVB che la maggior parte dei residenti intrappolati nell’incendio sarebbero anziani. Tai Po è una zona suburbana che si trova nella parte settentrionale di Hong Kong e vicino al confine con la città cinese di Shenzhen.

Nove persone sono state dichiarate morte sul posto e altre 4 dopo il trasporto in ospedale. Circa 700 persone sono state evacuate in rifugi temporanei. Il complesso si trova nel distretto di Tai Po.