martedì 25 novembre 2025

Ultima ora

Nigeria, liberate le 24 studentesse rapite da una scuola nel nord-ovest del Paese

L’autobus della scuola di Kebbi in Nigeria da cui sono state rapite 24 studentesse lo scorso 17 novembre (foto AP/Tunde Omolehin)
LaPresse
Lo ha annunciato il presidente Bola Tinobu: “Ora aumentare la presenza di uomini nelle aree vulnerabili per evitare altri episodi”

Tutte e 24 le studentesse che erano state rapite la settimana scorsa da aggressori armati in una scuola dello stato di Kebbi, nel nord-ovest della Nigeria, sono state salvate. Lo ha annunciato il presidente nigeriano Bola Tinubu. Le ragazze erano state rapite il 17 novembre. “Sono sollevato che tutte le 24 ragazze siano state ritrovate. Ora dobbiamo, con urgenza, aumentare la presenza di uomini sul terreno nelle aree vulnerabili per evitare ulteriori episodi di rapimenti”, si legge in una dichiarazione attribuita a Tinubu. L’attacco nello stato di Kebbi è stato uno dei numerosi rapimenti di massa avvenuti recentemente in Nigeria. Venerdì scorso aggressori hanno preso d’assalto una scuola cattolica nello stato di Niger, nel centro-nord del Paese, e hanno rapito più di 300 studenti e membri del personale. Cinquanta studenti sono riusciti a fuggire durante il fine settimana.

