Nigeria, 25 ragazze rapite da scuola da un gruppo di banditi

Venticinque studentesse sono state rapite da un gruppo banditi nello Stato di Kebbi, in Nigeria, intorno alle 4 del mattino. La polizia locale ha fatto sapere che un membro del personale della scuola è stato ucciso e un altro ferito. Non sono stati forniti ulteriori dettagli. Si tratta dell’ennesimo rapimento di studenti nella regione settentrionale del Paese africano, dove dal 2014 gruppi armati prendono di mira soprattutto bambini e ragazzi. L’esercito quest’anno ha dovuto affrontare un aumento degli attacchi

Il collegio preso di mira si trova a Maga, nella zona di Danko-Wasagu. Secondo quanto riferito da un portavoce delle autorità, Nafi’u Abubakar Kotarkoshi, le ragazze sono state portate via mentre si trovavano nei dormitori. Gli assalitori avevano “armi sofisticate” e hanno ingaggiato uno scontro a fuoco con le guardie prima di rapire le studentesse, ha aggiunto, spiegando che “una squadra congiunta sta attualmente setacciando le possibili vie di fuga e le foreste circostanti in un’operazione coordinata di ricerca e soccorso volta a recuperare le studentesse rapite e ad arrestare i responsabili”.

Altri rapimenti nel 2014 e nel 2021

Nel 2014 il gruppo terroristico Boko Haram rapì 276 giovani da Chibok, nello Stato di Borno. Nel luglio 2021, invece, decine di studenti vennero sequestrati da un commando di banditi nell’ostello maschile della Bethel Baptist High School, nella città di Damishi. Fecero irruzione di notte, intorno alle due del mattino, e aprirono il fuoco.

Trump: “Nigeria fermi le uccisioni di cristiani o attaccheremo”

Di recente Donald Trump ha lanciato una minaccia nei confronti del governo nigeriano, paventando un eventuale attacco. Il presidente degli Stati Uniti ha accusato l’esecutivo di aver fallito nel fermare la persecuzione dei cristiani da parte di gruppi jihadisti o radicali islamici. “Ordino al nostro dipartimento della Guerra di prepararsi a un’eventuale azione. Se attaccheremo, sarà rapido, feroce e dolce, proprio come i criminali terroristi attaccano i nostri amati cristiani. Attenzione: è meglio che il governo nigeriano agisca velocemente”, aveva scritto su X il leader di Washington.