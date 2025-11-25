Furto al Louvre, arrestato il quarto membro della banda e altri 3 sospetti

Un uomo è stato arrestato a Parigi, sospettato di essere il quarto e ultimo membro della banda di ladri responsabili del maxi furto al Museo del Louvre. E’ stato fermato insieme ad altre tre persone, anche loro sospettate per i fatti del 19 ottobre. Lo rende noto la procuratrice generale della capitale francese Laure Beccuau annunciando che si tratta di due uomini di 38 e 39 anni e due donne di 31 e 40 anni, tutti originari della regione parigina. Gli altri tre uomini, accusati di aver materialmente ha rubato i gioielli della corona francese, erano stati arrestati nelle scorse settimane.

Al Louvre rubati otto gioielli da 88 milioni di euro

Il curatore del Louvre ha stimato un furto da 88 milioni di euro, solo per l’aspetto finanziario. Una somma “estremamente spettacolare”, ma che “non ha nulla di paragonabile o paragonabile ai danni storici”, ha affermato Beccuau a RTL. I ladri “non guadagneranno” questa somma “se hanno avuto la pessima idea di fondere questi gioielli”. I ladri sono riusciti a rubare otto preziosi. Si tratta della tiara, della collana e degli orecchini della parure di zaffiri della regina Maria Amelia e della regina Ortensia, della collana e di un paio di orecchini di smeraldi della parure di Maria Luisa, della spilla nota come spilla reliquiario, della tiara dell’imperatrice Eugenia e del grande fiocco del corpetto dell’imperatrice Eugenia.