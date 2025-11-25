Australia, col burqa in aula per protesta: senatrice Hanson espulsa

Lunedì 24 novembre, Pauline Hanson, senatrice e leader del partito One Nation in Australia, è stata espulsa dall’aula dopo essersi presentata indossando il burqa, provocando la sospensione dei lavori per oltre un’ora. Hanson stava reagendo al rifiuto del Senato di consentirle di presentare una proposta di legge che vieta il burqa e altre coperture del viso nei luoghi pubblici. Dopo il rigetto della sua proposta, la senatrice ha lasciato l’aula per poi rientrarvi pochi minuti dopo indossando un completo nero che copriva corpo e viso. La ministra degli Esteri australiana Penny Wong: “Gesto fatto solo per attirare l’attenzione”.