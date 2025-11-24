Xi sente Trump: “Cina sostiene sforzi per la pace in Ucraina”

A meno di un mese dal loro incontro a Busan in Corea del Sud nel corso del vertice Apec, oggi lunedì 24 novembre c’è stata una nuova telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping. Lo scrive l’agenzia di stampa statale cinese Xinhua.

Xi a Trump: “Relazioni migliorate dopo incontro Busan”

Nel colloquio telefonico, Xi “ha sottolineato che l’incontro di successo tenutosi il mese scorso a Busan, in Corea del Sud, ha portato a molti importanti consensi” che “hanno dato slancio al progresso costante delle relazioni tra Cina e Stati Uniti, inviando al contempo un segnale positivo al mondo. Dopo l’incontro di Busan, le relazioni tra Cina e Stati Uniti sono rimaste generalmente stabili e sono migliorate, il che è stato ampiamente accolto con favore da entrambi i paesi e dalla comunità internazionale”.

“Trump ha detto che Xi è un grande leader”

Secondo la ricostruzione fornita da Xinhua, “Trump ha affermato che il presidente Xi Jinping è un grande leader. Ha detto che il suo incontro con il presidente Xi a Busan è stato molto piacevole e che condivide pienamente le opinioni del presidente Xi sulle relazioni bilaterali”. Nel resoconto si legge ancora che “entrambe le parti stanno attuando pienamente l’importante consenso raggiunto durante l’incontro di Busan. Ha aggiunto che la Cina ha svolto un ruolo cruciale nella vittoria della seconda guerra mondiale e che gli Stati Uniti comprendono l’importanza della questione di Taiwan per la Cina“.

Xi a Trump: “Ritorno Taiwan alla Cina parte dell’ordine internazionale”

Il leader di Pechino, inoltre, “ha chiarito la posizione di principio della Cina sulla questione di Taiwan, sottolineando che il ritorno di Taiwan alla Cina è una componente importante dell’ordine internazionale del dopoguerra”. Xinhua aggiunge che “la Cina e gli Stati Uniti hanno combattuto fianco a fianco contro il fascismo e il militarismo e ora dovrebbero lavorare insieme per salvaguardare i risultati della vittoria nella seconda guerra mondiale“.

Xi: “Cina sostiene sforzi per la pace in Ucraina”

“I due capi di Stato hanno anche discusso della crisi ucraina” e Xi “ha sottolineato che la Cina sostiene tutti gli sforzi volti alla pace e spera che tutte le parti continuino a ridurre le loro divergenze e raggiungano al più presto un accordo di pace equo, duraturo e vincolante per risolvere la crisi alla radice”, riferisce ancora l’agenzia di stampa statale cinese.