Nigeria, bilancio dei rapiti da scuola cattolica sale a 315

È salito a 315, 303 studenti e 12 insegnanti, il numero delle persone rapite da uomini armati durante un attacco alla St. Mary’s School, una scuola cattolica nello stato di Niger, nel centro-nord della Nigeria. Lo ha dichiarato l’Associazione Cristiana della Nigeria, aggiornando il precedente bilancio di 215 studenti. Il bilancio è stato modificato “dopo un esercizio di verifica e un censimento finale”, ha dichiarato Bulus Dauwa Yohanna, presidente della sezione dello stato di Niger dell’associazione, che ha visitato la scuola venerdì. Altri 88 studenti, ha aggiunto, “sono stati catturati dopo aver tentato di scappare” durante l’attacco. Gli studenti erano sia maschi che femmine, con un’età compresa tra i 10 e i 18 anni.

Il rapimento nella comunità remota di Papiri, nello stato di Niger, è avvenuto quattro giorni dopo che 25 studenti erano stati sequestrati in circostanze simili nella vicina città di Maga, nello stato di Kebbi, a 170 chilometri di distanza. Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità per i rapimenti e le autorità hanno dichiarato che sono state dispiegate squadre tattiche insieme ai cacciatori locali per liberare i bambini. Yohanna ha definito falsa l’affermazione del governo statale secondo cui la scuola aveva riaperto per le lezioni nonostante un precedente ordine di chiusura temporanea delle scuole in quella parte dello stato di Niger a causa delle minacce alla sicurezza. “Non abbiamo ricevuto alcuna circolare. Deve essere una riflessione tardiva e un modo per scaricare la colpa”, ha detto, invitando le famiglie “a rimanere calme e a pregare”.