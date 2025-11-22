Inondazioni in Albania, intere zone allagate: le immagini dal drone

Le forti inondazioni in Albania causate da una settimana di piogge torrenziali hanno provocato la morte di una donna di 75 anni nella parte sud-orientale del Paese. La polizia ha dichiarato che il corpo della donna è stato ritrovato dopo che il livello dell’acqua si è abbassato nel comune allagato di Devoll. Suo figlio ne aveva denunciato la scomparsa e venerdì i soldati avevano condotto una ricerca senza riuscire a trovarla. Le autorità ritengono che possa essere stata trascinata via dalla forte corrente. Le piogge hanno causato lo straripamento dei fiumi Vjosa e Seman e l’allagamento di vaste aree agricole. L’Agenzia per la protezione civile albanese ha dichiarato che solo nella regione di Lezha, nel nord-ovest del Paese, circa 220 ettari di terreno rimangono sommersi. Un video pubblicato dai media online albanesi mostra case e terreni agricoli allagati.