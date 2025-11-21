Terremoto in Bangladesh, almeno 6 morti: le immagini della scossa

Un terremoto di magnitudo 5,5 ha scosso il Bangladesh centrale, uccidendo almeno sei persone e lasciando decine di feriti, hanno detto le autorità. Gli edifici della capitale del paese, Dacca, hanno oscillato a causa del terremoto, mandando i residenti in panico nelle strade. Il sisma è avvenuto alle 10:38, con epicentro nella zona di Ghorashal nel distretto di Narsingdi, a circa 25 chilometri da Dhaka. L’US Geological Survey ha affermato che aveva una profondità di 10 chilometri (6 miglia). La DBC Television, con sede a Dhaka, ha riferito che almeno sei persone sono morte nella capitale del Bangladesh; tre a causa del crollo del tetto di un edificio e di un muro, e tre pedoni quando le ringhiere di un edificio sono cadute su di loro a Dacca. I filmati di sorveglianza CCTV pubblicati sui social media hanno mostrato persone che ondeggiavano all’interno di una casa e di un bar a Dhaka. Secondo l’USGS, sebbene il nord e il sud-est del Bangladesh siano regioni sismicamente attive a causa delle interazioni tra le placche dell’India e dell’Eurasia, la regione centrale del paese è meno attiva.