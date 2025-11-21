Miss Universo 2025, vince la messicana Fatima Bosch Fernandez dopo il bullismo da parte di uno dei presentatori

Fatima Bosch Fernandez, messicana, è stata incoronata Miss Universo 2025 a Bangkok, in Thailandia. Una vittoria sofferta per la venticinquenne, vittima di bullismo da parte di uno dei presentatori.

L’incoronazione

Quando Bosch è stata proclamata vincitrice, il pubblico è esploso in urla e applausi, con i sostenitori euforici che sventolavano bandiere messicane. Parlando ai giornalisti dopo la sua vittoria, la 25enne ha detto che vorrebbe essere ricordata come “una persona che ha cambiato un po’ il prototipo di Miss Universo e una persona reale che dà il cuore”. Ha anche reso omaggio al concorso, descrivendolo come “una piattaforma forte perché offre alle donne lo spazio che cercano per far sentire la propria voce”.

La classifica di Miss Universo 2025

La seconda classificata è stata la 29enne Praveenar Singh della Thailandia, mentre la 25enne Stephany Adriana Abasali Nasser del Venezuela si è classificata terza. A completare la classifica sono state Ahtisa Manalo, 28 anni, delle Filippine, e la 27enne Olivia Yacé della Costa d’Avorio, che si è classificata quinta.

Gli insulti da parte di uno dei presentatori

I problemi della turbolenta 74 edizione del concorso di bellezza sono nati da un rimprovero tagliente rivolto a Bosch. Durante una cerimonia di premiazione trasmessa in diretta streaming, il direttore nazionale thailandese Nawat Itsaragrisil aveva insultato Bosch per non aver seguito le sue linee guida per la partecipazione alle attività promozionali locali. Ha poi chiamato la sicurezza quando lei ha alzato la voce per difendersi. Bosch ha quindi lasciato la sala, seguita da diverse altre concorrenti in segno di solidarietà, tra cui Miss Universo 2024, Victoria Kjaer Theilvig della Danimarca. “Quello che ha fatto il vostro direttore non è rispettoso: mi ha definita stupida“, ha lamentato la miss messicana, “se ti toglie la dignità, devi andartene”.

Presidente Messico: “Donne più belle quando alzano la voce”

Il presidente dell’organizzazione Miss Universo, l’uomo d’affari messicano Raúl Rocha Cantú, ha rilasciato una dichiarazione in cui condanna il comportamento di Nawat come “aggressione pubblica” e “grave abuso”. Anche la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, si è unita al coro, affermando in una conferenza stampa che voleva dare ‘riconoscimento’ a Miss Messico per aver espresso il suo disaccordo in modo “dignitoso”. “Mi sembra che sia un esempio di come le donne dovrebbero far sentire la propria voce”, ha detto, “noi donne siamo più belle quando alziamo la voce e partecipiamo, perché questo ha a che fare con il riconoscimento dei nostri diritti”. Nawat si è poi scusato per le sue azioni, apparendo allo stesso tempo dispiaciuto e provocatorio. “Se qualcuno si è sentito offeso e a disagio per quanto è successo, mi dispiace molto”, ha detto davanti alle concorrenti. Poi si è rivolto a loro dicendo: “È passato. Ok? Siete contente?“.