La donna, candidata del partito Morena, ha vinto le elezioni nel Paese centroamericano

Claudia Sheinbaum, prossima presidente del Messico e prima donna Capo dello Stato in oltre 200 anni di indipendenza, candidata del partito Morena, ha conquistato la carica promettendo “continuità nel cambiamento”. La 61enne, ex sindaco di Città del Messico e da sempre schierata a sinistra, ha condotto la sua campagna elettorale appoggiandosi alla popolarità del suo predecessore, l’attuale presidente Andrés Manuel López Obrador. I due sono molto vicini politicamente e condividono molte idee sul ruolo del governo nell’affrontare le disuguaglianze.

Sheinbaum una formazione scientifica

Claudia Sheinbaum ha una formazione scientifica, ha conseguito un dottorato in ingegneria energetica e ha sempre detto di credere nella scienza. Credo che si è manifestato nella gestione della pandemia COVID-19, quando Città del Messico, che conta circa 9 milioni di abitanti, ha adottato un approccio diverso e più restrittivo rispetto a quello sostenuto da López Obrador a livello nazionale.

I futuri obiettivi del suo governo

Uno degli obiettivi della Sheinbaum sarà quello di abbassare il tasso di violenza in Messico, in una delle sue sfide più immediate dopo il suo insediamento in programma il 1° ottobre. La neo presidente ha inoltre detto che amplierà il servizio della Guardia Nacional e che continuerà ad affrontare i problemi sociali che rendono tanti giovani messicani facili bersagli per il reclutamento dei cartelli.

“Sia chiaro, non significa pugno di ferro, guerre o autoritarismo”, ha detto Sheinbaum parlando dell’approccio con cui il suo governo affronterà le bande criminali. “Promuoveremo una strategia che affronti le cause e continui a muoversi verso l’impunità zero”.

Sheinbaum, durante i suoi comizi, ha accusato le politiche economiche neoliberali di aver condannato milioni di persone alla povertà e ha promesso che riporterà il Paese ad avere un forte welfare: “Per me, essere di sinistra ha a che fare con questo, con il garantire i diritti minimi a tutti i residenti”, ha dichiarato in un’intervista.

