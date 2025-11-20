Gaza, autorità Striscia: “32 morti in 24 ore di attacchi israeliani”

Secondo il ministero della Salute di Gaza, nelle ultime 24 ore Israele ha ucciso 32 palestinesi, tra cui 12 bambini e 8 donne, e ne ha feriti altri 88. Un corpo è stato recuperato anche dalle macerie degli edifici distrutti nei precedenti attacchi israeliani, ha aggiunto il ministero in una nota pubblicata su Telegram. Lo riporta Al Jazeera. Dal cessate il fuoco del 10 ottobre Israele ha ucciso 312 persone e ne ha ferite altre 760. Di seguito gli aggiornamenti live.
Almeno 3 palestinesi sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano contro un’abitazione nella zona di Bani Suheila, a est di Khan Younis, nella parte meridionale di Gaza. Secondo l’ospedale Nasser, citato da Al Jazeera, un attacco di droni israeliani ha ucciso una quarta persona ad Abasan al-Kabira, a est di Khan Younis.
“Siamo pronti a inviare 100 poliziotti francesi nei territori palestinesi per contribuire a questo obiettivo europeo” di addestrare 3mila agenti. Lo dice il ministro francese degli Esteri, Jean-Noel Barrot, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri.