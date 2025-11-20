Gaza, autorità Striscia: “32 morti in 24 ore di attacchi israeliani”

Secondo il ministero della Salute di Gaza, nelle ultime 24 ore Israele ha ucciso 32 palestinesi, tra cui 12 bambini e 8 donne, e ne ha feriti altri 88. Un corpo è stato recuperato anche dalle macerie degli edifici distrutti nei precedenti attacchi israeliani, ha aggiunto il ministero in una nota pubblicata su Telegram. Lo riporta Al Jazeera. Dal cessate il fuoco del 10 ottobre Israele ha ucciso 312 persone e ne ha ferite altre 760. Di seguito gli aggiornamenti live.

Nuova ondata di attacchi israeliani nella Striscia Inizio diretta: 20/11/25 10:30 Fine diretta: 20/11/25 23:00