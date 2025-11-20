Un autobus passeggeri in Cambogia è precipitato da un ponte in un fiume, uccidendo almeno 13 passeggeri e ferendone altri ventiquattro. L’autobus stava viaggiando da Siem Reap, sede del leggendario complesso templare di Angkor Wat, alla capitale Phnom Penh, quando è precipitato prima dell’alba nella provincia centrale di Kampong Thom. Tutte le persone a bordo erano cittadini cambogiani. Da una prima indagine è emerso che l’autista era assonnato per quello che normalmente è un viaggio di circa 5 ore e mezza. I corpi delle vittime saranno conservati in un ospedale vicino al luogo dell’incidente fino a quando non potranno essere ritirati dai parenti. Secondo il ministero dei Lavori Pubblici e dei Trasporti, nel 2024 gli incidenti stradali in Cambogia hanno causato la morte di 1.509 persone, mentre nei primi nove mesi del 2025 ne sono morte 1.062.
Cambogia, bus notturno precipita in un fiume: 13 morti