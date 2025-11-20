Cambogia, bus notturno precipita in un fiume: 13 morti

Un autobus passeggeri in Cambogia è precipitato da un ponte in un fiume, uccidendo almeno 13 passeggeri e ferendone altri ventiquattro. L’autobus stava viaggiando da Siem Reap, sede del leggendario complesso templare di Angkor Wat, alla capitale Phnom Penh, quando è precipitato prima dell’alba nella provincia centrale di Kampong Thom. Tutte le persone a bordo erano cittadini cambogiani. Da una prima indagine è emerso che l’autista era assonnato per quello che normalmente è un viaggio di circa 5 ore e mezza. I corpi delle vittime saranno conservati in un ospedale vicino al luogo dell’incidente fino a quando non potranno essere ritirati dai parenti. Secondo il ministero dei Lavori Pubblici e dei Trasporti, nel 2024 gli incidenti stradali in Cambogia hanno causato la morte di 1.509 persone, mentre nei primi nove mesi del 2025 ne sono morte 1.062.