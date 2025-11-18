Caso Epstein, Trump a una giornalista di Abc: "Lei è una reporter terribile, la vostra è un'azienda schifosa"

Donald Trump ha offeso una giornalista di Abc News che gli aveva posto una domanda in merito al caso Epstein, l’imprenditore, arrestato e condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori, suicidatosi in carcere a New York nel 2019. “Lei è una una persona terribile e un giornalista terribile. Non ho nulla a che fare con Jeffrey Epstein. L’ho cacciato dal mio club molti anni fa perché pensavo fosse un pervertito malato. Questa è solo una bufala dei Democratici”, ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando dallo Studio Ovale della Casa Bianca. “La Abc è un’azienda schifosa. Penso che la licenza dovrebbe essere revocata alla Abc perché le vostre notizie sono false e sbagliate“, ha aggiunto il leader repubblicano che oggi ha accolto a Washington il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman.