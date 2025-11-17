Gaza, oggi in Consiglio di Sicurezza Onu voto su risoluzione Usa

Oggi il voto in Consiglio di Sicurezza dell’Onu sulla risoluzione americana per Gaza, con l’incognita della Russia, che potrebbe porre il suo veto. Mosca, nei giorni scorsi, ha presentato una sua controproposta sul futuro della Striscia, nella quale chiede espliciti riferimenti alla soluzione a due Stati e rassicurazioni sull’integrità territoriale di Gaza. “No allo Stato di Palestina”, ha ribadito il premier israeliano Netanyahu. E in una dichiarazione pubblicata nella notte da Hamas a nome delle fazioni palestinesi, si afferma che la risoluzione presentata dagli Stati Uniti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è “pericolosa” e “un tentativo di sottomettere la Striscia di Gaza all’autorità internazionale”. Intanto torna a salire la tensione tra Israele e l’Unifil con un nuovo attacco dell’Idf ai caschi blu dell’Onu nel sud del Libano.