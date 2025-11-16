Venezuela, Maduro canta 'Imagine' di John Lennon

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro canta ‘Imagine’, famoso brano di John Lennon. “Fate tutto il possibile per la pace”, ha detto il leader 62enne durante un evento pubblico a Caracas. “Una bella canzone fonte di ispirazione per tutti”, ha aggiunto parlando dal palco.

Il politico, a capo del Paese sudamericano dal 2013, nel corso del comizio ha affrontato la questione delle esercitazioni militari statunitensi nelle acque caraibiche, considerate una provocazione. Washington ha giustificato le operazioni definendole antidroga, volte a combattere i narcos. Eppure Donald Trump – nonostante non abbia mai parlato apertamente di attacchi mirati contro Caracas – ha più volte fatto riferimento alla leadership venezuelana affermando che Maduro “ha i giorni contati”.