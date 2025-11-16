Ucraina, Zelensky: "Solo a Kiev sei morti e 30 feriti"

Volodymyr Zelensky in un videomessaggio traccia un bilancio degli attacchi russi che hanno colpito l’Ucraina sabato 15 novembre. “Nella sola Kiev, sei persone sono state uccise. Più di 30 sono rimaste ferite, compresi dei bambini. Ci sono stati attacchi anche in altre nostre città e villaggi”, ha detto il presidente ucraino. “Dobbiamo fare tutto il possibile per garantire che nessun attacco rimanga impunito. Le nostre armi, le sanzioni internazionali e la pressione politica su Mosca stanno funzionando. E funzioneranno ancora di più. Grazie a tutti coloro che sostengono l’Ucraina! Grazie a tutti coloro che difendono il nostro Paese e gli interessi ucraini”.