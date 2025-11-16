Ucraina, Stubb: "Vi spiego cosa è il 'sisu' finlandese, non facciamoci prendere dal panico"

Il presidente della Finlandia Alexander Stubb non è molto ottimista riguardo al raggiungimento di un cessate il fuoco in Ucraina. “Se riuscissimo a ottenere qualcosa entro febbraio-marzo sarebbe positivo ma il problema della guerra ibrida è che non è mai possibile fermarla completamente perché è troppo imprevedibile”, ha detto durante un’intervista di Associated Press.

“Penso che ci sia un altro elemento importante, ed è qui che entra in gioco il “sisu” finlandese, ovvero la calma, il non farsi prendere dal panico. Queste cose accadono nel mondo di oggi. Se si reagisce in modo eccessivo si finisce per scoprire le proprie carte. Bisogna trovare il modo giusto di reagire, affrontare la situazione e poi andare avanti”, ha aggiunto.