domenica 16 novembre 2025

Svizzera, a Berna la 37a edizione dei World Cheese Awards: in gara oltre 5000 formaggi

LaPresse
LaPresse

Gli amanti del formaggio di tutto il mondo sono accorsi a Berna, in Svizzera, per la 37esima edizione dei World Cheese Awards. Durante i tre giorni di evento sono stati esposti più di 5.000 formaggi, annusati, affettati ed esaminati da ben 265 giudici. In gara c’erano prodotti provenienti da 46 Paesi e un numero record di concorrenti dall’Australia all’Austria, dalla Bulgaria al Brasile. A vincere è stato un formaggio svizzero, uno “spezial” Gruyère del caseificio di montagna di Vorderfultigen, a circa 20 chilometri a sud di Berna, che ha ottenuto 85 punti.