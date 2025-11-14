Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev: quattro morti. Zelensky: “Mosca ha usato 430 droni e 18 missili” – La diretta

La Russia nella notte hanno lanciato un massiccio attacco su Kiev, utilizzando missili balistici e droni. Nella capitale ucraina sono stati colpiti almeno undici edifici residenziali in otto distretti. Una persona è morta e altre 24 sono rimaste ferite, tra cui un bambino. L’amministrazione militare della città ha quindi dichiarato lo stato di allerta aerea, poi diffuso nella maggior parte delle regioni del Paese. A complicare la situazione in Ucraina è anche lo scandalo corruzione che ha travolto i vertici del governo guidato da Volodymyr Zelensky.
Sono 4 le persone uccise nel massiccio attacco russo che ha colpito l’Ucraina stanotte. Lo ha riferito il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che in un post su X ha denunciato quello che ha definito “un attacco deliberatamente calcolato per causare il massimo danno alle persone e alle infrastrutture civili”, sottolineando che “solo a Kiev decine di condomini sono stati danneggiati”.
“Nell’attacco sono stati utilizzati circa 430 droni e 18 missili, compresi missili balistici e aerobalistici”, ha riferito Zelensky, parlando di “decine di feriti, tra cui bambini e una donna incinta”. “Un attacco crudele”, ha scritto, spiegando che “l’obiettivo principale dell’attacco era Kiev, ma i colpi hanno colpito anche le regioni di Kiev, Kharkiv e Odessa” e, “secondo i dati preliminari, questa mattina i russi hanno utilizzato un missile Zircon nella regione di Sumy”.
“L’ambasciata dell’Azerbaigian è stata colpita dai detriti di un missile Iskander”, ha riferito Zelensky. Poi ha concluso: “L’Ucraina sta rispondendo a questi attacchi con la forza a lungo raggio e il mondo deve fermare con sanzioni questi attacchi alla vita. La Russia è ancora in grado di vendere petrolio e costruire i suoi piani. Tutto questo deve finire. È in corso un grande lavoro con i partner per rafforzare la nostra difesa aerea, ma non è sufficiente. Abbiamo bisogno di rinforzi con sistemi aggiuntivi e missili intercettori. L’Europa e gli Stati Uniti possono aiutare. Contiamo su decisioni concrete”.
Le forze di difesa aerea russa hanno abbattuto 216 droni ucraini durante la notte sulle regioni russe e sul Mar Nero, ha riferito il Ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta l’agenzia Tass.
“Nel corso della scorsa notte, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 216 droni ucraini: 66 sul territorio di Krasnodar, 45 sulla regione di Saratov, 19 sulla Repubblica di Crimea, otto droni sono stati abbattuti sulla regione di Volgograd, 7 sulla regione di Rostov, quattro sulla regione di Belgorod, tre sulla regione di Tambov, due sulla regione di Bryansk, 1 ciascuno sulle regioni di Voronezh, Nizhny Novgorod e Orenburg, e 59 droni sono stati distrutti sul Mar Nero”, ha riferito il dipartimento militare.
È stato dichiarato lo stato di allerta aerea nella capitale e in diverse regioni dell’Ucraina. Come riporta Ukrinform, l’amministrazione militare della città di Kiev ha riferito la notizia su Telegram .”A Kiev è stato dichiarato l’allerta aerea a causa della minaccia di utilizzo di missili balistici”, si legge nel rapporto.
A Kiev, a seguito dell’attacco russo della notte, è morta una persona e il numero dei feriti è salito a 24.Lo ha riferito il Servizio statale di emergenza dell’Ucraina , come riportato da Ukrinform.”A Kiev, una persona è morta e almeno 15 sono rimaste ferite a seguito dell’attacco russo. Più di 40 persone sono state salvate dalle unità del Servizio di emergenza statale “, si legge in un primo rapporto diffuso nella notte. La KMVA ha poi riferito che il numero dei feriti dell’attacco nemico è salito a 24 persone, tra cui un bambino.
Colpiti duramente otto distretti di Kiev. Il Servizio di Emergenza Statale osserva: Nel distretto di Podilskyi, un grattacielo è stato colpito al 15° piano. 13 persone sono state salvate. Nel quartiere Dniprovskyi è stato spento un incendio in due appartamenti al primo piano di un edificio di cinque piani con una superficie di 50 mq. Sono state salvate 17 persone.
In un altro indirizzo è stato spento un incendio su un’area di 30 mq. Sono state registrate distruzioni parziali al 19° e 21° piano. Anche gli edifici in legno del centro sportivo, su una superficie di 200 mq, sono andati a fuoco. Nel quartiere Darnytskyi della città è scoppiato un incendio di cinque metri quadrati nel cortile della scuola.
Nel distretto di Desnyanskyi, è scoppiato un incendio al settimo piano di un grattacielo. L’incendio è stato localizzato. Durante le operazioni di spegnimento, nove persone sono state salvate e altre 50 sono state evacuate.A un altro indirizzo, è scoppiato un incendio in un grattacielo tra il 5° e l’8° piano. Una persona è morta. Sono state tratte in salvo 14 persone, tra cui un bambino, e un’altra persona è stata liberata dalle macerie.
Nel distretto di Solomyanskyi è scoppiato un incendio sul tetto e al quinto piano di un edificio residenziale. 20 persone sono state salvate durante le operazioni di spegnimento. Nel quartiere Svyatoshynskyi è stato colpito il settimo piano di un edificio residenziale. È stato spento anche un incendio al 19° piano di un edificio residenziale di 22 piani. Nel distretto di Holosiivskyi, i detriti sono caduti sul territorio dell’ospedale.
In un altro indirizzo è stato spento un incendio in un edificio di 15 mq. A Shevchenkivske è stato spento un incendio in un’area aperta. Nel quartiere di Obolonskyi è stato colpito un edificio residenziale di 9 piani, provocando un incendio negli appartamenti dal 7° al 9° piano, per una superficie totale di circa 100 mq. Una persona è stata salvata e l’incendio è stato spento.
Nel massiccio attacco sferrato dalle forze russe con missili e droni su Kiev sono stati colpiti almeno undici edifici residenziali. Lo ha dichiarato il sindaco Vitali Klitschko, citato da Kyiv Independent. “Molti grattacieli in tutta Kiev sono stati colpiti, praticamente in ogni distretto”, ha dichiarato Tymur Tkachenko, capo dell’Amministrazione Militare della città. Le autorità hanno riferito che almeno cinque persone sono rimaste ferite nel distretto di Dniprovskiy durante gli attacchi.
Le forze russe hanno lanciato un massiccio attacco su Kiev, utilizzando missili balistici e droni d’attacco. Lo riportano i media ucraini, secondo cui un edificio residenziale è stato colpito nel quartiere di Dnipro. Segnalato anche un incendio in un edificio residenziale nel quartiere Podilskyi. Oltre che a Kiev, è stato lanciato un allarme aereo nella maggior parte delle regioni del Paese. Secondo il servizio di sicurezza ucraino, un numero significativo di droni russi è stato segnalato nello spazio aereo delle regioni orientali, centrali, meridionali e settentrionali. “Le forze di difesa aerea stanno lavorando per eliminare la minaccia”, ha comunicato l’aeronautica Ucraina.