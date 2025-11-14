Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev: quattro morti. Zelensky: “Mosca ha usato 430 droni e 18 missili” – La diretta

La Russia nella notte hanno lanciato un massiccio attacco su Kiev, utilizzando missili balistici e droni. Nella capitale ucraina sono stati colpiti almeno undici edifici residenziali in otto distretti. Una persona è morta e altre 24 sono rimaste ferite, tra cui un bambino. L’amministrazione militare della città ha quindi dichiarato lo stato di allerta aerea, poi diffuso nella maggior parte delle regioni del Paese. A complicare la situazione in Ucraina è anche lo scandalo corruzione che ha travolto i vertici del governo guidato da Volodymyr Zelensky.

Guerra in Ucraina – La diretta oggi venerdì 14 novembre Inizio diretta: 14/11/25 00:30 Fine diretta: 14/11/25 23:00