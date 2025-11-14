Iran, in mostra missili balistici e droni: è la prima volta dopo guerra con Israele

La Guardia Rivoluzionaria dell’Iran ha esposto al pubblico a Teheran i propri missili e droni di produzione nazionale per la prima volta dalla guerra con Israele nel mese di giugno. Tra le armi esposte figuravano il missile Emad, con una gittata dichiarata fino a 1.700 chilometri, e il missile balistico Khorramshahr, con una gittata fino a 2.000 chilometri. In mostra anche i missili ipersonici della serie “Fattah”, noti per la loro elevata velocità e manovrabilità. Esposti poi radar di difesa aerea e droni all’avanguardia che dimostrano le capacità dell’Iran in materia di sorveglianza e attacchi mirati.