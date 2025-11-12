Vendita milionaria per il "Mellon Blue", il diamante battuto all'asta per oltre 22 milioni

Venduto all’asta per 20,5 milioni di franchi svizzeri (22,1 milioni di euro), comprese le commissioni il “Mellon Blue”, un diamante blu da 9,51 carati. Il gioiello prende il nome dalla defunta mecenate americana Rachel “Bunny” Mellon ed è stato battuto all’asta di Christie’s martedì a Ginevra per 17.400.000 franchi svizzeri (quasi 19 milioni di euro).

Il prezzo finale include il “premio dell’acquirente” e altre commissioni. Il diamante era stato venduto in precedenza nel 2014, l’anno della morte della Mellon, per 32,6 milioni di dollari, uno dei prezzi più alti mai pagati per un diamante colorato all’asta, secondo Christie’s.

Per decenni, la pietra ha fatto parte della collezione privata della Mellon.

